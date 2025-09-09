Habertürk
Habertürk
        Onur Tuna'dan sevgilisi Yasemin Yazıcı'ya: Gülmek sana çok yakışıyor

        Onur Tuna'dan sevgilisi Yasemin Yazıcı'ya: Gülmek sana çok yakışıyor

        Oyuncu Yasemin Yazıcı, 28'inci yaşına bastı. Onur Tuna da sevgilisinin doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2025 - 16:33 Güncelleme: 09.09.2025 - 16:33
        "Gülmek sana çok yakışıyor"
        Onur Tuna, yaklaşık 4 yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Yasemin Yazıcı'nın 28 doğum günü için paylaşımda bulundu.

        İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çiftten Tuna, sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla kutladı.

        Sevgilisiyle birlikte çekilen fotoğrafını paylaşan Tuna, Yazıcı'ya "İyi ki doğdun sevgilim. Gülmek sana çok yakışıyor" diye seslendi.

        #Yasemin Yazıcı
        #onur tuna
