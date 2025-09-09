Onur Tuna'dan sevgilisi Yasemin Yazıcı'ya: Gülmek sana çok yakışıyor
Oyuncu Yasemin Yazıcı, 28'inci yaşına bastı. Onur Tuna da sevgilisinin doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı
Giriş: 09.09.2025 - 16:33 Güncelleme: 09.09.2025 - 16:33
Onur Tuna, yaklaşık 4 yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Yasemin Yazıcı'nın 28 doğum günü için paylaşımda bulundu.
İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çiftten Tuna, sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla kutladı.
Sevgilisiyle birlikte çekilen fotoğrafını paylaşan Tuna, Yazıcı'ya "İyi ki doğdun sevgilim. Gülmek sana çok yakışıyor" diye seslendi.
