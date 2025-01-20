Onvo Büyükçekmece Basketbol: 91 - Anadolu Efes: 89 | MAÇ SONUCU

Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 15. haftanın kapanış maçında konuk olduğu Onvo Büyükçekmece Basketbol'a 91-89 mağlup oldu.

Müsabakanın ikinci dakikasında üstünlüğü ele alan Büyükçekmece Basketbol, çekişmeli geçen ilk çeyreği 23-18 önde tamamladı. İkinci periyotta üstünlük birkaç kez el değiştirse de ev sahibi ekip devre arasına 42-41 üstün girdi. İki takımın da kopartamadığı maçın üçüncü çeyreğini Anadolu Efes 66-65 önde bitirdi. Son periyota iyi başlayan lacivert-beyazlı ekip, 35. dakikada farkı 12 sayıya (70-82) çıkardı. Rakibinin geri dönüşünü önleyemeyen Anadolu Efes, müsabakayı 91-89 kaybetti.