Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisindeki golünü atan Henry Onyekuru, İngiliz basınına çarpıcı açıklamalar yaptı.

BBC’ye konuşan 21 yasındaki Nijeryalı kanat oyuncusu, “Everton’a transfer olmadan PSG’den teklif almıştım. Hatta sağlık kontrolünden bile geçmiştim. Ardından arkadaşlarım ve annemle PSG’ye gitmemin doğru olup olmadığını konuştuk. Annem genç olduğumu, oynayarak gelişebileceğimi söyledi. Onun tavsiyesini dinledim. İngiltere'de hala çalışma iznim yok. Zaten bu yüzden Everton’dan G. Saray’a kiralandım. Çalışma iznim çıktığında hayallerime kavuşacağım” ifadelerini kullandı.