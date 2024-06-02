OPEC+ arz kesintilerini 2025 sonuna kadar uzattı
OPEC ve OPEC+ grubunun Nisan 2023'te duyurduğu üretim kesintilerini gelecek yılın sonuna kadar uzatacağı belirtildi
Reuters, OPEC ve OPEC+ grubunun Nisan 2023'te duyurduğu gönüllü kesintilerinin gelecek yılın sonuna kadar devam edeceğini söyledi.
Kesintilerin normal koşullarda 2024 sonunda sona ermesi planlanıyordu.
OPEC+ ayrıca üyelerinin üretim kapasitelerine ilişkin bağımsız bir değerlendirme için son tarihi Haziran 2024'ten Kasım 2025'in sonuna erteledi. Bir sonraki toplantı ise 1 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.
* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.