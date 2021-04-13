OPEC: Küresel petrol talebi günlük 6 milyon varil artacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerEnerji
ABONE OL

OPEC: Küresel petrol talebi günlük 6 milyon varil artacak

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC),küresel petrol talebinin bu yıl, geçen yıla göre günlük bazda yaklaşık 6 milyon varil artışla 96 milyon 500 bin varil olacağını açıkladı.

OPEC: Küresel petrol talebi günlük 6 milyon varil artacak
HABERTURK.COM

OPEC'in mart ayına ilişkin petrol piyasası raporuna göre, talepteki artış tahmini güçlü ekonomik toparlanma beklentilerinden kaynaklanıyor.

Yılın ikinci yarısında petrol talebini olumlu yönde etkilemesi öngörülen ekonomik toparlanmanın ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik aşılama çalışmalarının yaygınlaşmasının yanı sıra ekonomik destek paketleri ve salgına yönelik tedbirlerin hafifletilmesiyle desteklenmesi bekleniyor.

Akaryakıt tüketiminin, araç kullanımının artışa geçmesi öngörülen yaz döneminin başlamasıyla talepteki toparlanmada ana faktör olacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan, piyasalarda, salgındaki gelişmelere ve sürü bağışıklığı hedeflerine ulaşma hızına bağlı olarak yıl boyunca risk seviyesinin yüksek kalacağı öngörülüyor.

İş gücü piyasalarındaki gelişmeler, salgının talebe yapısal etkisi, yeni enerji politikaları ve büyük ölçekli parasal ve mali teşvik önlemlerinin etkinliği gibi faktörlerin kısa vadede petrol talebini daha da etkileyeceği tahmin ediliyor.

Bu kapsamda, OPEC ham petrolüne talebin, bu yıl geçen yıla göre günlük 4 milyon 900 bin varil artarak yaklaşık 27 milyon 400 bin seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Küresel petrol talebinin ise bu dönemde günlük bazda yaklaşık 6 milyon varil (yüzde 6,58) artarak yaklaşık 96 milyon 500 bin varile ulaşacağı tahmin ediliyor.

- OPEC'in petrol üretimi martta arttı

Rapora göre, küresel petrol arzı geçen ay bir önceki aya kıyasla günlük 1 milyon 220 bin varil artarak yaklaşık 93 milyon 230 bin varil oldu.

OPEC'in günlük ham petrol üretimi de söz konusu dönemde, günlük 200 bin varil artarak yaklaşık 25 milyon 40 bin varil seviyesinde gerçekleşti. Bu artışla, OPEC'in küresel petrol üretimindeki payı martta yüzde 26,9 oldu.

Bu dönemde, OPEC içinde ham petrol üretimi en fazla İran'da artarken en büyük düşüş Suudi Arabistan'da görüldü.

Günlük üretim geçen ay bir önceki aya göre İran'da 137 bin varil artış gösterdi, Suudi Arabistan'da 33 bin varil geriledi.

OPEC dışı ülkelerde günlük petrol üretimi ise aynı dönemde 1 milyon 20 bin varil artarak 68 milyon 190 bin varil seviyesine yükseldi.

Öte yandan, dünya genelinde sondaj kulesi sayısı, martta bir önceki aya göre 42 adet azalarak 1339 oldu. Bu kulelerden 355'i OPEC üyesi ülkelerde bulunuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ziraat Bankası'ndan GÜBRETAŞ'a 'hazırlık' kredisi
ENERJİGÜBRETAŞ'a 'hazırlık' kredisi
Petrol zengini Suudi Arabistan güneş enerjisine yatırım yapıyor
ENERJİSuudi Arabistan 'güneşe' döndü
Libya'da petrol ve gaz mesaisi
ENERJİLibya'da petrol ve gaz mesaisi
Brent petrolün varili 63,66 dolar
ENERJİBrent petrolde artış
Türkiye, rüzgar yatırımlarında Avrupa'da ilk beşte
ENERJİTürkiye rüzgarda ilk 5'te
Türkiye ve Libya'dan petrol ve doğal gazda iş birliğini geliştirme kararı
ENERJİLibya ile petrol ve doğalgazda yeni adım
Brent petrolün varili 62,62 dolar
ENERJİBrent petrol haftaya düşüşle başladı
Enerji verimliliğiyle 870 milyon TL tasarruf sağlanacak
ENERJİ870 milyon liralık tasarruf
Karapınar GES için 61 proje yarıştı
ENERJİKarapınar GES için 61 proje yarıştı
Brent petrolün varili 63,05 dolar
ENERJİBrent petrol 63 doların üstünde