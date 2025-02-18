Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Opera-Bale Operanın yıldızları İstanbul’dan geçti

        Operanın yıldızları İstanbul’dan geçti

        Limak Filarmoni Orkestrası, geleneksel yeni yıl konserlerinin ilkini İstanbul'da verdi. Dünyaca ünlü tenor Murat Karahan ile uluslararası üne sahip sopranolar Carolina López Moreno ve Eleonora Buratto İtalyan şef Alvise Casellati'nin yönetiminde dünyanın en seçkin klasik opera eserlerinden geniş bir repertuvarla 4 bin müziksevere unutulmaz bir akşam yaşattı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2025 - 11:28 Güncelleme: 18.02.2025 - 11:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Operanın yıldızları İstanbul'dan geçti
        ABONE OL

        Limak Vakfı tarafından çok sesli müziği geniş kitlelere tanıtmak amacıyla kurulan ve 8’inci yaşını kutlayan Limak Filarmoni Orkestrası, operanın dünyaca ünlü isimlerini Türkiye’deki sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Orkestra, bu kapsamda her yıl düzenlediği yeni yıl konserlerinin ilkini dün akşam İstanbul Volkswagen Arena’da gerçekleştirdi. ‘Operanın Yıldızlarıyla Buluşma’ isimli konseri, yaklaşık 4.000 seyircinin yanı sıra iş, bürokrasi, sanat ve medya dünyasından pek çok davetli izledi. Dünya çapında birçok büyük operada başrolleri seslendiren ve prestijli sahnelerde adından söz ettiren ünlü tenor Murat Karahan, uluslararası opera sahnelerinin yıldızı, özellikle Verdi operalarındaki performanslarıyla tanınan lirik soprano Eleonora Buratto ve genç yaşına rağmen uluslararası ödüllerle başarısını kanıtlamış Carolina López Moreno muhteşem performanslarıyla İstanbullu müzikseverlerden büyük alkış aldı.

        Üç dilde büyüleyici performans

        İki saatlik konserin ilk bölümü La Bohème, Turandot, Madama Butterfly, Tosca gibi klasik opera aryalarından oluşurken, ikinci bölümde ise Ai Giochi Addio, Besame Mucho, Aranjuez gibi popüler parçalar yer aldı. Konserin son bölümündeyse Arnavutluk, İtalya ve Türkiye’yi temsil eden operanın üç yıldız ismi, kendi ülkelerine ait klasikleşmiş parçalarla sürpriz performanslara imza attı. Carolina López Moreno, Arnavut şair Lasgush Poradeci'nin şiirinden bestelenen Kroi i fshatit tonë, Eleonora Buratto İtalyan müziğinin klasik örneklerinden Non ti scordar di me, Murat Karahan ise Kıyamam ve Biliyorsun şarkılarının opera uyarlaması ile izleyenlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Konserdeki en büyük sürpriz ise seyircilerden büyük beğeni toplayan Karahan, Moreno ve Buratto’nun unutulmaz performansları ile Yaralı Gönül parçasını Türkçe seslendirmeleri oldu.

        Operanın yıldızları Ankara’da sahne alacak

        Limak Filarmoni Orkestrası, yeni yıl konserlerinin ikincisinde 19 Şubat’ta Ankara Congresium Sahnesi’nde sanatseverlerle bir araya gelecek. Biletleri günler öncesinde tükenen konserlerin tüm geliri, Limak Vakfı tarafından 10 yıldır başarıyla sürdürülen Türkiye’nin Mühendis Kızları programı kapsamında mühendislik adayı kız öğrencilerin eğitiminde kullanılacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #limak filarmoni orkestrası
        #murat karahan
        #Carolina López Moreno
        #Eleonora Buratto
        #konser
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yasa dışı bahis ağına darbe!
        Yasa dışı bahis ağına darbe!
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ankara'da
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ankara'da
        AFAD başında bekliyor! Metro inşaatında çıktı! Yanmaya devam ediyor!
        AFAD başında bekliyor! Metro inşaatında çıktı! Yanmaya devam ediyor!
        ABD ve Rusya görüşmesi başladı
        ABD ve Rusya görüşmesi başladı
        Osimhen kırmızı kart görmeli miydi?
        Osimhen kırmızı kart görmeli miydi?
        Ukrayna-ABD kaynak anlaşması
        Ukrayna-ABD kaynak anlaşması
        Solskjaer'le hayata döndüler!
        Solskjaer'le hayata döndüler!
        4 kurşunla öldürülmüştü! Katil berber!
        4 kurşunla öldürülmüştü! Katil berber!
        "Baskıyı F.Bahçe'ye yolladı!"
        "Baskıyı F.Bahçe'ye yolladı!"
        Çalıştığı kuyumcudan 3 kilo bilezik çaldı! Şaşırtan ifade!
        Çalıştığı kuyumcudan 3 kilo bilezik çaldı! Şaşırtan ifade!
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Perşembe başlayacak ve 4 gün sürecek!
        Perşembe başlayacak ve 4 gün sürecek!
        En-Nesyri adım adım rekora!
        En-Nesyri adım adım rekora!
        Bu bölgeler için kar yağışı ve sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için kar yağışı ve sağanak yağmur uyarısı
        Turabi'yi dinleyen ABD'linin hali
        Turabi'yi dinleyen ABD'linin hali
        Site toplantısında kurşun yağdırdı!
        Site toplantısında kurşun yağdırdı!
        Yeni yöntem 'Sahiplen ve sal'! Bakanlıktan belediyelere ve terk edene ceza!
        Yeni yöntem 'Sahiplen ve sal'! Bakanlıktan belediyelere ve terk edene ceza!
        Yeterli vitamin alamıyorsanız sorun bu hastalık olabilir!
        Yeterli vitamin alamıyorsanız sorun bu hastalık olabilir!
        Yapay zekanın çevresel bedeli ne?
        Yapay zekanın çevresel bedeli ne?
        Nefes darlığı çekenler için en ideal uyku pozisyonları!
        Nefes darlığı çekenler için en ideal uyku pozisyonları!