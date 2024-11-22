Ordu'da Alevi ve Kafkas Gürcü Kültür Dernekleri'nden ortak etkinlik

Kafkas Gürcü Kültür ve Kalkınma Derneği ev sahipliğinde, Alevi Kültür Dernekleri Ordu Şubesi ile iş birliğiyle düzenlenen semah gösterileri ve deyişler, Ordu şehir tarihinde ilk kez yapıldı.

Etkinlik, Alevi ve Kafkas Gürcü topluluklarının bir araya gelerek kültürel değerlerini paylaşmalarına olanak sundu. Ordu'da bir araya gelen her iki kültür, zengin geleneklerini ortak bir paydada buluşturdu.

Semah dansları ve deyişler, katılımcılara hem görsel hem de duygusal bir şölen sundu. Alevi ve Kafkas Gürcü kültürlerinin birleştiği etkinlik, topluluklar arasında güçlü bir dayanışma ve kültürel paylaşımın da örneği oldu. Her iki kültür de etkinlikte kendi geleneksel müziklerini, danslarını ve ritüellerini sergileyerek, izleyenlere, halkına unutulmaz anlar yaşattı. Ordu'da ilk kez düzenlenen etkinliğin, aynı zamanda şehrin kültürel çeşitliliğini ve birlikteliğini vurgulayan önemli bir adım olduğu kaydedildi.

REKLAM Kafkas Gürcü Kültür ve Kalkınma Derneği ve Alevi Kültür Dernekleri Ordu Şubesi, bu etkinlik ile toplumlar arası diyalog ve kültürel alışverişin önemine dikkat çekti. Organizasyona ilişkin konuşan Kafkas Gürcü Kültür ve Kalkınma Derneği Başkanı Volkan Karauçoğlu "Biz derneği kurduktan sonra amacımız şuydu; önce Alevi kardeşlerimiz ile yan yana gelelim, onlarla bir ve beraber olmak istedik. Onlar her zaman bizim yanımızda, biz de ebediyete kadar onların yanında olmak istiyoruz" dedi.