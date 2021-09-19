Ordu'da bir fen lisesine karantina 0:00 / 0:00

İHA

Ordu Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Aybastı ilçesinde bulunan fen lisesinin 13 şubelik tüm sınıflarında, koronavirüs vakaları nedeniyle "Okullarda Kovid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar Rehberi" kapsamında uzaktan eğitime geçildi.

Valilik açıklamasında konuya ilişkin şu ayrıntılara yer verildi: "Öğrencilerimiz karantina sürecini tamamlamalarının ardından yüz yüze eğitimlerini sürdüreceklerdir. Aybastı Fen Lisesi ile birlikte okul binasını ortak kullanan Aybastı Atatürk Ortaokulu, Ortaköy Ortaokulu ve Aybastı İmam Hatip Ortaokulu'nda karantina uygulamasına alınan hiçbir şube bulunmamakta ve bu üç okul eğitim öğretim faaliyetlerine yüz yüze devam etmektedir. Dolayısıyla dört farklı eğitim kurumunun yer aldığı okul binasında tamamen yüz yüze eğitime ara verilmemiştir."

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