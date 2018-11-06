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Ordu'da bir mahalle kayıyor, heyelan tehdidi önlenemiyor

Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Topluca Mahallesi'nde meydana gelen heyelan vatandaşları korkutuyor. Mahalle merkezinde yıllardır devam eden heyelan tehdidi nedeniyle 2 ev boşaltılarak tahliye edildi

06.11.2018 - 10:41 | Güncelleme: İHA

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 300 nüfuslu Topluca Mahallesi'nde meydana gelen heyelan vatandaşları endişelendiriyor. Mahallenin bazı bölgelerinde toprak kayması ve çöküntülerin meydana gelmesi sonucu oluşan heyelan son iki yıldır etkisini gösteriyor. Mahalle merkezinde yıllardır devam eden heyelan tehdidi nedeniyle 2 ev boşaltılarak tahliye edildi. Toprak zeminde meydana gelen çöküntüyle mahalle camisi ve mezarları da heyelan tehdidiyle karşı karşıya kalırken, korkan vatandaşlarda yardım istiyor.

"KORKUYORUZ, GECELERİ UYUYAMIYORUZ"

Mahallede oturan ve heyelan riski nedeniyle tedirgin olduklarını belirten Fatma Kabal, Heyelandan korkuyoruz, geceleri uyuyamıyoruz. Yoldan araba geçerken ev sallanıyor. 5-6 senedir heyelan etkili. Heyelan camiye 1-2 metre yaklaştı. Camide yıkılır diye endişeliyiz. Evlerini boşaltanlar var, yardım bekliyoruz dedi.

13 MAHALLENİN ULAŞIMINI SAĞLAYAN YOLDA ÇÖKÜNTÜ OLUŞTU

Toprak kayması sonucu daha önce, yaklaşık 13 mahallenin ulaşımını sağlayan ana yolda çöküntü oluştuğunu, halen tehlikenin devam ettiğini vurgulayan Dursun Ali Varlık, Yıllardan beri burada sıkıntı var. Yol çöküyor, yukarıda 13 mahalle yolu var. Çambaşı yaylasına bile buradan ulaşım var. Buraya Altınordu ve Büyükşehir Belediye başkanı da geldi, sorunu biliyorlar. AK Parti Ordu milletvekili Metin Gündoğdu'da buradan köyümüzden. Halk ne yapsın şimdi. Seçim zamanları geliyorlar vaad ediyorlar, seçimden sonra kimseyi görme şansın yok şeklinde konuştu.

 

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YORUMLAR 1
  • Misafir 3 dakika önce
    Ormanı kesip Fındık dikersen yok olmaya mahkumsun..
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