Bir başkadır Vosvos aşkı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam
ABONE OL

Ordu'da Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen "16. Vosvos Şenliği" başladı

550 "Vosvos" tutkunu, ilk olarak Ordu'nun Ünye ilçesindeki Çınarsuyu Kamp Alanı'nda buluştu

Ordu'da Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen
Bir başkadır Vosvos aşkı
0:00 / 0:00
AA

Samsun ve Giresun başta olmak üzere farklı illerden araçlarıyla gelen yaklaşık 550 "vosvos" tutkunu, ilk olarak Ünye Çınarsuyu Kamp Alanı'nda buluştu. Vosvos tutkunları daha sonra Büyükşehir Belediye Binası önüne geldi.

Festival süresince Ordu’nun eşsiz güzelliklerini bünyesinde barından tarihi ve doğal güzelliklerini gezecek olan vosvosseverler, burada Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'i ziyaret ederek, şenliğe sağladığı katkılarından dolayı teşekkür etti.

Güler, katılımcılara 16'ıncı kez düzenledikleri şenlik için mutlu olduklarını belirterek, "Ordu vosvos şenliğiyle tanınan bir il. Dünyada da bu şekilde. Duvarlarımızı dahi sizlerle süslüyoruz. Biz vosvos ile özdeşleşmiş bir haldeyiz." dedi.

Ordu'ya gelen misafirlerin her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Güler, "Sizleri her zaman gönlümüzün bir parçası olarak taşıyoruz ve her zaman bekliyoruz. Ordu size müteşekkir ve her zaman sizi kucaklamaya hazırız. Yolunuz açık olsun." diye konuştu.

Vosvos Ordusu Kamp Karavan Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Yurder Yorgancı ise şenliğin düzenlenmesine katkı sunan Güler'e teşekkür ederek, "Vosvos şenliğimize Türkiye'nin 17 farklı ilinden çok değerli misafirlerimiz geldi. 110 araç katılım sağladı. Yaklaşık 550 civarında misafirimizi ağırlıyoruz. Bütün misafirlerimizi Ordu'dan çok mutlu uğurlayacağız." şeklinde konuştu.

Yorgancı, şenliğin 17 Temmuz'da sona ereceğini belirtti.

Buradaki etkinliğin ardından "vosvosseverler", konvoy oluşturarak Çambaşı Yaylası'na hareket etti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 13 Temmuz 2022 Çılgın Sayısal Loto sonucu sorgulama ekranı
YAŞAM Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı!
Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! 13 Temmuz Şans Topu sonuç sorgulama ekranı için tıkla öğren
YAŞAM Şans Topu sonuçları açıklandı!
Dede sanatı kündekariyi gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor
YAŞAM Öğrenmek isteyen herkese kapısı açık
Ardahan'da kanyonun zirvesindeki "Şeytan Kalesi" tatilde ziyaretçilerini ağırlıyor
YAŞAM Şeytan Kalesi'ne ilgi büyük
1955 model klasik otomobili ahırda yeniledi!
YAŞAM 1955 model klasik otomobili ahırda yeniledi!
Kanyonun zirvesindeki Şeytan Kalesi ziyaretçilerini ağırlıyor
YAŞAM Kanyonun zirvesindeki Şeytan Kalesi ziyaretçilerini ...
Doğa tutkunlarının Tunceli'deki yeni rotası
YAŞAM 4 saatlik yürüyüşle ulaşılıyor... Doğa tutkunlarının ...
Beyaz kaplan 'Kartopu', bayram ziyaretçilerinin gözdesi
YAŞAM Beyaz kaplan 'Kartopu', bayram ziyaretçilerinin ...
Asırlardır yılda bir kez pişiyor, hemen bitiyor - Haberler
YAŞAM 6 asırdır yılda bir kez pişiyor, hemen bitiyor
Dünyanın sıfır noktası kabul ediliyordu! İstanbul'da heyecanlandıran görüntü - Güncel Haberler
YAŞAM Dünyanın sıfır noktası kabul ediliyordu! İstanbul'da ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.