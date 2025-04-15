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        Haberler Gündem Çevre Ordu'da fındığı don vurdu | Son dakika haberleri

        Nisan ayındaki kar yağışı Ordu'daki fındığı da don vurdu

        Türkiye'de nisan ayında etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, birçok tarım kentinde de zirai dona neden oldu. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, kar yağışının fındıkta zirai dona neden olduğunu, yarı yarıya rekolte kayıplarının yaşanabileceğini söyledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 11:39 Güncelleme: 15.04.2025 - 11:39
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        Ordu'da fındığı don vurdu
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        Türkiye'de nisan ayında etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, birçok tarım alanlarında da zirai dona neden oldu. Karadeniz Bölgesi'nin en önemli geçim kaynağı olan fındık da zirai don tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Bölgede kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının eksilere düşmesi sonucu, 250 rakım ve üzeri olan noktalarda ciddi yanıklar olduğu, bu yıl rekoltede yüzde 50'nin üzerinde kayıp olabileceği belirtiliyor.

        Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, rakım yükseldikçe zarar oranının daha da arttığını ifade ederek, "Nisan ayı fındık üreticisi ve tüm tarım üreticilerine sürpriz yaptı. Etkili olan kar yağışları 11 Nisan tarihinde ayaza çekerek zirai don olayına neden oldu. Ordu'da 250 rakıma kadar bütün fındık bahçeleri kar altındaydı, çotanaklar da kar altındaydı, sabah bakıldığında ise donmuş vaziyetteydi" dedi.

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        Soydan, "250 rakıma kadar inen kar yağışından sonra, 250-300 rakımlarda lokal zararlar görüleme başladı ama 400-600 rakımlarda bu oran daha da yükseldi. 600 rakım ve üzerinde ise ciddi bir zararların olduğu görülüyor. Bu zararların rakamlara oransal tespitlerinin yapılması için incelemeler yapılması gerekiyor. Bu anlamda tarım müdürlükleri ve ziraat odalarımız sahaya çıkarak, tespitleri yapacaklar" diye konuştu.

        Soydan, zirai don nedeniyle görülen zararın ilerleyen günlerde daha da artış gösterebileceğini ifade ederek, "Zarar gören çotanaklarda güneş vurdukça kuruma devam edecek. Esas zararları birkaç gün sonra daha net görebiliriz ama zarar boyutunun önemli derecede olduğunu düşünüyoruz. Belki yüzde 50’nin üzerinde bir zarar olabilir. Sadece fındık değil bakıldığında Türkiye’deki birçok meyve ürünü zarar gördü. Son yılların en büyük hasarını yaşadık diyebilirim" şeklinde konuştu.

        Zirai don olaylarının olduğu günlerde üreticilerin lastik, saman ve çeşitli malzemeler yakarak dumanlama sistemi yaptıklarını kaydeden Soydan, bu sistemin doğru ve uygun zamanda yapıldığında büyük bir oranla işe yarayabildiğini de sözlerine ekledi.

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