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        Haberler Gündem Ordu'da fuhuş operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı - Güncel haberler

        Ordu'da fuhuş operasyonu: 7 tutuklama

        Ordu'da fuhuş operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 19:43 Güncelleme: 05.12.2024 - 19:43
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        Ordu'da fuhuş operasyonu: 7 tutuklama
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        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Fatsa ve Ünye ilçelerinde fuhuşla mücadele çalışmaları kapsamında eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli "fuhşa teşvik, aracılık veya yer temini" suçundan tutuklandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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