Ordu'da kafessiz yumurta üssü

Yerel ekonomiye destek vermek amacıyla Cumhurbaşkanlığı himayesindeki Beni Hafife Alma (BHA) projesi ile Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Migros’un ortaklaşa sürdürdüğü çalışmalar devam ediyor. Proje kapsamında Ordu Yumurta Üreticileri Birliği’ne sağlanan desteklerle kurulan yumurta üssünde kafessiz yöntemle üretilen yıllık 35 milyon adet yumurta, Migros mağazalarında tüketicilerle buluşuyor. Projeyle başta kadın üreticiler olmak üzere, 85 çiftçinin bölgede yarattığı istihdamla yerel ekonominin kalkınmasına güçlü bir destek sunuluyor.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen Beni Hafife Alma Projesi’nin (BHA) Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu Tarım İl Müdürlüğü, Sınırlı Sorumlu Ulusal Yumurta Temin ve Tevzi Kooperatifi ve Ordu Yumurta Üreticileri Birliği iş birliğiyle üretilen yumurtalar Migros ile Türkiye’nin dört bir yanına ulaşıyor.

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Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve Beni Hafife Alma Derneği Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Beni Hafife Alma Derneği Proje Koordinatörü Erkan Gürkan, Ordu Tarım İl Müdürü Kemal Yılmaz, Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Başkanı Alp Önder Özpamukçu, Migros Grubu İcra Kurulu Üyesi Ekmel Nuri Baydur ve Ordu Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı Celal Sezgi’nin katılımıyla düzenlenen basın toplantısında projenin kapsamı ve hedefleriyle ilgili bilgiler paylaşıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve Beni Hafife Alma Derneği Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “‘Kendi kendine yeten Ordu’ sloganıyla başlattığımız ‘Nitelikli Tarım’ uygulamaları kapsamında üreticilerimizin ek gelir kaynaklarını arttırmak için yoğun bir çalışmaya girdik. Organik yumurta üretimini desteklemeye yönelik önemli çalışmalar yaptık. Pazarlama noktasında ORTAR şirketimiz vasıtasıyla yaptığımız girişimlerle, Ordu İli Yumurta Üreticileri Birliği’nin ulusal pazara ulaşmasını sağladık. 4,5 yıllık süreçte yumurta müteşebbislerimize 30.000 adet yarka, 103 bin 500 kg yem desteği verdik. Paketleme ve pazarlama noktalarında verdiğimiz desteklerle bölgemizde üretim yapan kadın üreticilerimiz ve küçük aile işletmelerimiz, Ordu Yumurta Üreticileri Birliği çatısı altında bir araya geldi.

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Birkaç yıl öncesine kadar kapanma noktasına gelen işletmeler hızla üretime geçti ve bugün gelinen noktada yılda 35 milyon adet yumurta üretimi gerçekleştiriyoruz. Üretilen bu yumurtalar Türkiye’nin öncü perakende şirketi Migros aracılığıyla ülkenin dört bir yanında tüketime sunularak, kooperatif ve müteşebbislerimize önemli bir gelir sağlıyor. Bundan sonraki hedefimiz 50 milyon adede ulaşmak. Yine bu proje kapsamında yemde dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla yem üretim tesisi kurduk. Bu tür üretim modelleri, ihtiyaç duyulan diğer yapıların da kurulmasına öncülük ediyor. Yumurta üretiminin yaygınlaşması için bölgede yeni yumurta üreticilerini desteklemeye devam edeceğiz. Ayrıca, kooperatiflerimizle süt ürünleri üzerine yeni çalışmalar geliştiriyoruz” dedi.

"35 MİLYON YUMURTAYA TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAKİ RAFLARIMIZDA YER VERİYORUZ"

2019 yılında yaptıkları Ordu ziyaretinde Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler ile bir sohbet esnasında projenin doğduğunu belirten Migros Grubu İcra Kurulu Üyesi Ekmel Baydur, “Türkiye’nin en büyük taze gıda alımı yapan perakende şirketi olarak doğrudan alımlarla küçük üreticilere ve birliklere destek veriyor, yerel ekonominin kalkınmasına katkı sağlıyoruz. Çiftçilerimize altyapı ve eğitim destekleri sağlıyoruz. Ordu yumurta üretimi projesinde de Migros Aile Kulüplerimiz, Beni Hafife Alma ve Ortar (Ordu Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi) Gezici Tarım Okulu ile uygulamalı ve teorik dersler veriyoruz. Üreticilerimiz, sağladığımız eğitim ve altyapı destekleriyle önemli bir verimlilik artışı yakaladı. Ordu’da fındık ağaçlarının altında kafessiz yöntemle ürettirdiğimiz yumurtaları Gürata markası altında ilk etapta Karadeniz bölgesindeki mağazalarımızda satışa sunduk. Projenin başında üretilen yumurta sayısı yıllık maksimum 50 bin adet iken, verdiğimiz desteklerle bu rakam yıllık 35 milyon adede yükseldi. Biz de artan kapasite sayesinde yumurtaları Türkiye’nin dört bir yanındaki mağazalarımızda müşterilerimizle buluşturmaya başladık. Ordu’da yumurta üretimi, başta kadın üreticiler olmak üzere, 85 üreticinin bölgede yarattığı istihdamla yerel ekonominin kalkınmasına güçlü bir destek sunuyor. Üretim arttıkça, üreticilerimiz de kurumsal bir yapıya dönüşüyor ve uluslararası standartlarda üretim yapabilir hale geliyor. Bu bizi mutlu ediyor” dedi.

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Türkiye’de kafessiz üretimle elde edilen yumurtayı ilk satışa sunan şirket olduklarını belirten Baydur, “2018 yılından beri kendi market markamız Mlife yumurtanın yüzde 100’ü organik tavuk yumurtası. Ayrıca Macrocenter mağazalarımızda satılan yumurtalarımızın tamamı da kafessiz üretimle elde edilen yumurtalar. Ordu’daki yumurta üssümüz ile kafessiz yumurta konusunda öncü bir rol üstlendik. Ancak diğer taraftan kafessiz sistemin tüm ülke ihtiyacını karşılama ve maliyet sıkıntısı var. Halkımızın, en temel besin maddesi olan yumurtaya, hayvan refahının sağlandığı üretim modelleri ile ulaşabilmesi için regülasyonlarla gerekli desteklerin verileceğine eminiz. Biz de bu dönüşümün yaygınlaşması ve üretim kapasitesinin arttırılması için teşvik ve desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Bizim gibi perakendenin geri kalan oyuncuları da eminim destek verecektir” dedi

"ÜRETİM, ÇEVREYE DUYARLILIK İLKESİYLE UYUM İÇERİSİNDE İLERLİYOR"

Ordu Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, “Ordu’da yürüttüğümüz serbest sistem yumurta tavukçuluğu faaliyetleri, sağlıklı ve güvenilir gıdanın temin edilmesi adına büyük bir önem taşıyor. Üretim alanlarımızı özenle seçiyor ve düzenli veteriner kontrolü altında tutuyoruz. Ordu'da gerçekleştirdiğimiz üretim, çevreye duyarlılık ilkesiyle uyum içerisinde ilerliyor. Burada bir yandan tüketici sağlığını gözetiyor, diğer yandan da uluslararası kalite normlarına uygun ürünler ürettiriyoruz. Özellikle organik fındık üretimi yapılan havzalarda yeni üreticilerimizi de sisteme dahil ederek yumurta üretimini artırmayı hedefliyoruz. Ordu’daki yumurta üretim modelimiz, hayvan refahını en üst seviyeye çıkaran bir yapı. Fakat bu üretim modelinin bugünkü şartlarda tüm ülke talebini karşılaması zor. Bu nedenle gıda arz güvenliğinin sağlanabilmesi adına bir yandan da kafes sistemi ile üretimin devam ettirilmesi kaçınılmaz. Bu noktada kanatlı hayvanların daha geniş, daha rahat yaşam alanlarına sahip olmalarını sağlayan, zenginleştirilmiş kafes sisteminin yaygınlaştırılması da bildiğiniz gibi Avrupa Birliği uyum kararları çerçevesinde üzerinde çalışılan bir konu” dedi.

"GPD OLARAK ELİMİZDEN GELEN KATKIYI SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Başkanı Alp Önder Özpamukçu, “Gıda perakendecileri Derneği olarak, kamunun, yerel yönetimlerin, üreticilerin, birliklerin ve kooperatiflerin bir araya gelerek oluşturdukları üretim modellerine destek veriyoruz. Ülkemizin dört bir yanındaki küçük üreticilerimize ulaşarak bu yapıların kurulmasına da bizzat aracılık ediyoruz. Üretimlerinin doğrudan organize perakende üyelerimiz aracılığı ile tüketicilerimize ulaşmasını sağlıyoruz. Böylece uygun fiyatlı, sağlıklı ve güvenilir gıda tedarikini güvence altına alıyoruz. Ordu'da gerçekleştirilen bu iş birliği de tam olarak bu hedefimizi yerine getiriyor. Migros, emeğin tüketiciye ulaştırılması noktasında bütün altyapısını ve deneyimini bizlere açtı. Yerel üreticilerin güçlenmesini ve ülkenin dört bir yanındaki tüketicilere sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı yumurta sunulmasını sağlayan örnek bir model oldu. GPD olarak, bu tarz projelerin yaygınlaştırılması için elimizden gelen katkıyı sağlamaya devam edeceğiz”

Kendisi de yerel üreticilerden biri olan Ordu Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı Celal Sezgi, şu bilgileri verdi: “Benim çiftliğimde şu anda 1900 tavuk var. İşletme içerisinde metrekareye en fazla 6 tavuk, işletme dışarısında gezinti alanında 4 metrekareye bir hayvan düşecek şekilde planlıyoruz. Tavuklar, organik hammaddelerden oluşturulan karma yemle besleniyor. Proje kapsamında oluşturduğumuz yem tesisimizin aylık üretim kapasitesi 300 ton. Tüm üreticilerimiz yemi buradan alıyor. Üreticilerden gelen yumurtalar yine proje kapsamında kurulan Paketleme Tesisimizde gramajlama yapılıp Gürata markası ile paketleniyor. Migros’un pazarlama noktasında bize verdiği destek sayesinde pazar sorunumuz tamamen çözüldü. Üreticiler olarak hızlı bir şekilde işimizi büyütme imkânı elde ettiğimiz için çok mutluyuz.”