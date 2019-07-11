Ordu'nun Altınordu ilçesinde yıldırım isabet eden binanın çatısında çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

İlçeye bağlı Taşbaşı Mahallesi'nde etkili olan sağanak sırasında üç katlı bir binanın çatısına isabet eden yıldırım sonucu yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, belediye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonrası binanın çatısı kullanılamaz hale geldi.

Bu arada, olay sırasında fenalaşan bina sakinlerinden bir kişi Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, gazetecilere yaptığı açıklamada, beklenen yağışa karşı ilgili kurumların tüm tedbirleri aldığını söyledi.

Kuvvetli yağışla birlikte bir evin çatısına yıldırım düştüğünü anlatan Tören, itfaiye ekipleri ile ilgili kurumların tüm birimlerinin yangına zamanında müdahale ettiğini belirtti.

Tören, "Yaşlı bir teyzemizi de sağlık ekiplerimiz devlet hastanesine götürdü. Herhangi bir yaşamsal veya önemli bir sorun olmadığını biliyoruz. İtfaiye ekiplerimiz gerekli müdahaleleri yaparak şu anda soğutma işlemiyle birlikte olası riskleri bertaraf ettiler." diye konuştu.

Yağmurla su taşkınlarının yer yer olduğu bölgelerde gerekli müdahalelerin yapıldığını aktaran Tören, tüm ekiplerin yağışa karşı hazırlıklı olduğunu da kaydetti.