Ordu'da trafik kazası: 1 polis memuru öldü
Ordu'nun Perşembe ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir polis memuru hayatını kaybetti
Giriş: 07 Mayıs 2026 - 00:29 Güncelleme:
Ordu'da merkez Altınordu ilçesinden Perşembe ilçesine giden polis memuru Alev Kovancı yönetimindeki otomobil, ilçe girişinde Aktaşlar mevkisinde karşı yönden gelen Dursun Çalışkan idaresindeki otomobille çarpıştı.
Kovancı'nın kullandığı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki duvara çarptı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ile polis ekipleri sevk edildi.
KURTARILAMADI
AA'nın haberine göre, ağır yaralanan Kovancı, kaldırıldığı Perşembe Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan 3 çocuk babası Alev Kovancı'nın Altınordu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görev yaptığı öğrenildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ