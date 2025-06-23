Ordu'daki "kokarca" mücadelesinde başarı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in yaklaşık 4 yıl önce başlattığı Fındık Verimliliği (FINVER) Projesi'nde ekipler yeni hasat sezonu öncesi çalışmaları başladı.

Üreticilerden 5 yıllığına kiralanan fındık bahçeleri ziraat mühendisleri eşliğinde yapılan uygulamalarla daha verimli hale getiriliyor. Bu kapsamda Ordu Büyükşehir Belediyesi iştiraki ORTAR A.Ş. ekipleri üreticilerden kiralanan fındık bahçelerinde, bakım, besleme, ilaçlama, gübreleme, kireçleme, dip sürgünü ve bordo bulamacı çalışmaları haricinde kahverengi kokarca çalışmaları gerçekleştirerek fındıkta verim kaybının önüne geçilmesi hedefleniyor. Yapılan bu çalışmalarla fındık bahçeleri yeni sezona hazır hale getiriliyor.

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Fındık bahçelerinde yürütülen çalışmaları değerlendiren ORTAR A.Ş. Ziraat Mühendisi Abdülkerim Kurucu, yapılan ilaçlama uygulamalarının sahada olumlu sonuçlar verdiğini söyledi.

Ziraat Mühendisi Abdülkerim Kurucu, "Yaptığımız düzenli ve hedefe yönelik ilaçlamalar sayesinde kahverengi kokarca popülasyonunu kontrol altına almaya başladık. Bu da hem ürün kalitesinde hem de verimlilikte gözle görülür bir artış sağladı" dedi.