Tokat'taki kazada eşinin ardından polis memuru da yaşamını yitirdi (2)

CHP ile Zafer Partisi arasındaki protokolün detayları belli oldu

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KAYICI ÇİFTİ TOPRAĞA VERİLDİ

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde öğrencileri taşıyan servis minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden polis memuru Abdullah Kayıcı ile eşi Suna Kayıcı'nın cenazeleri, yakınları tarafından alınıp memleketleri Ordu'nun Kabataş ilçesine getirildi. Suna-Abdullah Kayıcı çifti, Alanbaşı Mahallesi'nde, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından yan yana toprağa verildi. (DHA)Mustafa KIRLAK/ KABATAŞ (Ordu), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Kabataş Mustafa KIRLAK

2023-05-24 15:05:17



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