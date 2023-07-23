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        Ulugöl'de en büyük balığı yakalamak için yarıştılar

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 12:06
        Ulugöl'de en büyük balığı yakalamak için yarıştılar

        Ahmet BAYRAK/GÖLKÖY (Ordu), (DHA)-ORDU'nun Gölköy ilçesindeki doğa harikası Ulugöl'de, olta balıkçıları en büyük balığı yakalamak için yarıştı.

        Doğa Koruma ve Mili Parklar Şube Müdürlüğü koordinatörlüğünde ve Gölköy Belediye Başkanlığı'nın katkılarıyla Ulugöl'de, bu yıl olta balıkçılığı yarışması düzenlendi. Olta balıkçıları, sadece alabalığın yaşadığı gölde, 'abant alası' türün en büyüğünü yakalamak için zamanla yarıştı. 38 yarışmacının katıldığı yarışta; olta balıkçılarından Telat Coşkun, yakaladığı 38 santimetre boy ve 475 gram ağırlığındaki balıkla birinci oldu. İrfan Deretam ise 29,8 santimetre ve 225 gram ağırlıkla ikinci, Miraç Keleş de 26,1 santimetre boy ve 205 gram ağırlıkla üçüncülüğü elde etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ordu / Gölköy Ahmet BAYRAK

        2023-07-23 12:05:33

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