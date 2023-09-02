Oğlunu tüfekle öldüren baba tutuklandı

Mustafa KIRLAK/ GÖLKÖY (Ordu), (DHA)ORDU'nun Gölköy ilçesinde tartıştığı oğlu Ahmet Doğan'ı (23) pompalı tüfek ile vurarak öldüren Osman Doğan (50), tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Gölköy Mahallesi'nde meydana geldi. Osman Doğan ile oğlu Ahmet Doğan arasında ailevi nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Osman Doğan, kendisine ait pompalı tüfek ile oğluna ateş etti. Ağır yaralanan Ahmet Doğan, Gölköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. 3 ay önce evlendiği öğrenilen Ahmet Doğan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

BABA TUTUKLANDI

Olay sonrası polis ekiplerine teslim olan Osman Doğan, gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Gölköy Adliyesi'ne sevk edilen baba Doğan, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı

SON YOLCUĞUNA UĞURLANDI

Ahmet Doğan'ın cenazesi yakınları tarafından alınarak Gölköy Mahallesi'ne getirildi. Doğan, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki kabristanlıkta toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Gölköy Mustafa KIRLAK

2023-09-02 18:59:21