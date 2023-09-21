Başıboş köpekleri sürükleyerek toplayan belediye görevlilerine soruşturma

ORDU´nunUlubeyilçesinde belediye görevlilerinin, başıboş sokak köpeklerini boyunlarına bağladıkları iplerle sürükleyerek kamyonetlere almaları tepki çekti. O anların sosyal medyada yayınlanmasının ardından Ulubey Belediyesi, 2 personeli açığa alarak, disiplin soruşturması başlattı.

Ulubey Belediyesi, başıboş gezen sokak köpekleri ile ilgili gelen şikayetler üzerine ilçe merkezindeki sahipsiz köpeklerin toplanmasına karar verdi. Zabıta Müdürlüğü, dün ilçede başıboş gezen 3 köpeği tıbbi bakımlarının yapılması amacı ile toplamaya başladı. Ekipler, boyunlarına ip bağladıkları sokak köpeklerini sürükleyerek kamyonete kadar sürükledi. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki topladı. Şikayet üzerine Ulubey Belediyesi, 2 personeli açığa alarak, disiplin soruşturması başlattı.

`GÖRÜNTÜLER BİZLERİ DERİNDEN YARALADI'

Konuya ilişkin belediyeden yapılan yazılı açıklamada, "20.09.2023 tarihinde bazı sosyal medya hesaplarında sokak hayvanlarımız ile ilgili paylaşılan görüntüler bizleri derinden yaralamıştır. İlçe merkezinde başı boş gezen sokak köpekleri ile ilgili belediyemize ulaşan şikayetler üzerine Ulubey Belediyesi Zabıta Müdürlüğümüz tarafından 3 adet sahipsiz sokak hayvanı gerekli tıbbi bakımlarının yapılması amacıyla toplanarak, Ordu Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ne teslim edilmiştir. Bahse konu sokak hayvanlarımızın alınması ve toplanması esnasında üzücü görüntülere sebep olan personeller hakkında gerekli disiplin soruşturması başlatılmış olup, ilgili personeller açığa alınmıştır. Ulubey Belediyesi olarak, her daim can dostlarımızı en iyi şekilde bakmaya, hasta ve yaralı olanları iyileşinceye kadar misafir etmeye ve tüm imkanlarımızı onlar için seferber etmeye devam edeceğiz" denildi.