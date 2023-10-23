Oltalarına takılan köpek balığını karaya çıkartmadan denize bıraktılar

ORDU'dakayıkla denize açılan balıkçılar, oltalarına takılan köpek balığını, karaya çıkartmadan salıverdi.

Perşembe ilçesinde bir grup balıkçı, Efirli Mahallesi açıklarında kayık ile balık avına çıktı. Karadan 3 mil uzaklıkta avlanan balıkçılardan birinin oltasına köpek balığı takıldı. Oltayı çekmekte zorlanan balıkçılar, ağzındaki kancayı çıkardıkları köpek balığını karaya çıkarmadan denize bıraktı. Balıkçılardan Abdurahman Özgül, "Perşembe ilçesine bağlı Efirli bölgesinde arkadaşlar ile olta balıkçılığı adına kayıkla balık tutmaya gittik. Denize attığımızda, oltanın sertleştiğini fark ettik. Büyük bir balık olduğunu anladık. Çektiğimizde köpek balığı olduğunu gördük. Kanca ağzına takılmıştı. Biz de kancayı çıkartarak doğal ortamına saldık" dedi.