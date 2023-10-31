Ordu'da KYK yurdundaki asansörde 4 öğrenci mahsur kaldı ORDU'nunFatsailçesinde Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurtta arıza nedeniyle 4 öğrenci, asansörde mahsur kaldı. Öğrenciler arkadaşları tarafından kurtarılırken, boşaltılan asansör bodrum kata çakıldı. 4 öğrenci sinir krizi geçirirken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

ORDU'nunFatsailçesinde Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurtta arıza nedeniyle 4 öğrenci, asansörde mahsur kaldı. Öğrenciler arkadaşları tarafından kurtarılırken, boşaltılan asansör bodrum kata çakıldı. 4 öğrenci sinir krizi geçirirken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında ilçeye bağlı Efkaf Mahallesi'ndeki KYK'ya bağlı öğrenci yurdunda meydana geldi. Yurtta kalan 4 öğrenci, 5'inci kattan bindikleri asansör ile aşağı inmek istedi. Ancak asansör 3'üncü katta arızalanarak durdu, öğrenciler mahsur kaldı. Sesleri duyup, yardım koşan diğer öğrenciler, arkadaşlarını kapıyı açarak asansörden kurtardı. 5 saniye sonra da asansör hızlı bir şekilde bodrum kata çakıldı. Mahsur kalıp, sinir krizi geçiren 4 öğrenci ambulanslarla Fatsa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. 4 öğrenci yurt yönetiminden şikayetçi olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan öğrenciler, yurt yönetimini protesto etti.