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        Ordu'da KYK yurdundaki asansörde 4 öğrenci mahsur kaldı

        ORDU'nunFatsailçesinde Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurtta arıza nedeniyle 4 öğrenci, asansörde mahsur kaldı. Öğrenciler arkadaşları tarafından kurtarılırken, boşaltılan asansör bodrum kata çakıldı. 4 öğrenci sinir krizi geçirirken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 10:32 Güncelleme: 31.10.2023 - 10:35
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        Ordu'da KYK yurdundaki asansörde 4 öğrenci mahsur kaldı
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        ORDU'nunFatsailçesinde Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurtta arıza nedeniyle 4 öğrenci, asansörde mahsur kaldı. Öğrenciler arkadaşları tarafından kurtarılırken, boşaltılan asansör bodrum kata çakıldı. 4 öğrenci sinir krizi geçirirken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Olay, dün saat 22.00 sıralarında ilçeye bağlı Efkaf Mahallesi'ndeki KYK'ya bağlı öğrenci yurdunda meydana geldi. Yurtta kalan 4 öğrenci, 5'inci kattan bindikleri asansör ile aşağı inmek istedi. Ancak asansör 3'üncü katta arızalanarak durdu, öğrenciler mahsur kaldı. Sesleri duyup, yardım koşan diğer öğrenciler, arkadaşlarını kapıyı açarak asansörden kurtardı. 5 saniye sonra da asansör hızlı bir şekilde bodrum kata çakıldı. Mahsur kalıp, sinir krizi geçiren 4 öğrenci ambulanslarla Fatsa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. 4 öğrenci yurt yönetiminden şikayetçi olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan öğrenciler, yurt yönetimini protesto etti.

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