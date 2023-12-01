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        Yaşı küçük 2 çocuğun kaldığı tespit edilen yurtta, şube müdürüne yumruklu saldırı

        ORDU'nunÇaybaşı ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü'nde şube müdürü olarak görev yapan Engin Aktaş (42), ziyaret için gittiği özel erkek öğrenci yurdunda yaşları küçük 2 öğrencinin kayıtları olmadan kaldığını tespit etti. Durumu jandarmaya bildiren Aktaş, yurtta görevlilerden E.S.´nin (40) yumruklu saldırısına uğradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 16:48 Güncelleme: 01.12.2023 - 16:50
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        Yaşı küçük 2 çocuğun kaldığı tespit edilen yurtta, şube müdürüne yumruklu saldırı
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        ORDU'nunÇaybaşı ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü'nde şube müdürü olarak görev yapan Engin Aktaş (42), ziyaret için gittiği özel erkek öğrenci yurdunda yaşları küçük 2 öğrencinin kayıtları olmadan kaldığını tespit etti. Durumu jandarmaya bildiren Aktaş, yurtta görevlilerden E.S.´nin (40) yumruklu saldırısına uğradı.

        Çaybaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde şube müdürü olarak görev yapan Engin Aktaş, 28 Kasım´da ortaöğretim öğrencilerinin kaldığı Özel İlküvez Erkek Öğrenci Yurdu'nu ziyaret etti. Ziyaret sırasında Aktaş, ilkokul 4'üncü sınıfa giden 2 öğrencinin kayıtsız olarak yurtta kaldığını tespit etti. Yurt yetkililerine, ilkokul öğrencilerinin yurtta kalmasının yasak olduğunu belirten Aktaş, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine gelen jandarma, tutanak tutarak yurttan ayrıldı.

        Bir süre sonra yurdun çevresinde toplanan kalabalık, Engin Aktaş'a tepki gösterdi. İçeride mahsur kalan Aktaş, yurtta görevli E.S.'nin yumruklu saldırısına uğradı. Yüzüne darbe alan Aktaş, kendi imkanları ile yurttan ayrıldı, hastaneye giderek darp ve 1 hafta iş göremezlik raporu aldı.

        Olay ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan E.S., Çaybaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne götürüldü. E.S., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

        Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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