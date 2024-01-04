Sahte içki zehirlenmesi şüphesi ile tedavi gördüğü hastanede öldü
ORDU'nun Fatsa ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği şüphesi ile hastanede tedavi altına alınan Cemil Can (49), hayatını kaybetti.
ORDU'nun Fatsa ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği şüphesi ile hastanede tedavi altına alınan Cemil Can (49), hayatını kaybetti.
Yılbaşı gecesi baş ağrısı, bilinç bulanıklığı ve bulantı şikayetiyle hastaneye başvuran Cemil Can, sahte içkiden zehirlendiği şüphesi ile tedavi altına alındı. Can, bugün tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Can'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ordu Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
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