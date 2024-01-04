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        Sahte içki zehirlenmesi şüphesi ile tedavi gördüğü hastanede öldü

        ORDU'nun Fatsa ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği şüphesi ile hastanede tedavi altına alınan Cemil Can (49), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 13:54 Güncelleme: 04.01.2024 - 13:55
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        Sahte içki zehirlenmesi şüphesi ile tedavi gördüğü hastanede öldü
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        ORDU'nun Fatsa ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği şüphesi ile hastanede tedavi altına alınan Cemil Can (49), hayatını kaybetti.

        Yılbaşı gecesi baş ağrısı, bilinç bulanıklığı ve bulantı şikayetiyle hastaneye başvuran Cemil Can, sahte içkiden zehirlendiği şüphesi ile tedavi altına alındı. Can, bugün tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Can'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ordu Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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