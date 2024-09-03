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        Okulda 7 yaşındaki Miray'ın öldüğü kazada öğretmen tutuklandı

        ORDU'da 1'inci sınıf öğrencisi Miray Arslan'a (7) uyum haftası kapsamında geldiği okulun bahçesinde otomobiliyle çarpıp ölümüne neden öğretmen Banu Kaya, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 13:34 Güncelleme: 03.09.2024 - 13:40
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        Okulda 7 yaşındaki Miray'ın öldüğü kazada öğretmen tutuklandı
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        ORDU'da 1’inci sınıf öğrencisi Miray Arslan'a (7) uyum haftası kapsamında geldiği okulun bahçesinde otomobiliyle çarpıp ölümüne neden öğretmen Banu Kaya, tutuklandı.

        Kaza, dün saat 09.00 sıralarında, Altınordu ilçesi Saray Mahallesi'ndeki Gazi İlkokulu-Ortaokulu bahçesinde meydana geldi. Beden eğitimi öğretmeni Banu Kaya yönetimindeki 52 BK 790 plakalı otomobil, okul bahçesine girdiği sırada uyum haftası kapsamında okula gelen 1'inci sınıf öğrencisi Miray Arslan'a çarptı. Miray Arslan yaralandı. Görevlilerin ihbarı üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi. Eda-Yakup Arslan çiftinin kızları Miray Arslan, ambulansla götürüldüğü Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.

        Kazanın ardından gözaltına altına öğretmen Banu Kaya.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Bugün adliyeye sevk edilen Banu Kaya, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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