Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da yaylaya kar yağdı

        ORDU'nun Kabadüz ilçesindeki Çambaşı Yaylası, gece yağan kar ile beyaza büründü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 14:31 Güncelleme: 18.10.2024 - 14:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da yaylaya kar yağdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ORDU'nun Kabadüz ilçesindeki Çambaşı Yaylası, gece yağan kar ile beyaza büründü. İki bin rakımlı yaylada etkili olan yağış, sabah saatlerinden itibaren aralıklarla devam etti.

        Çambaşı Yaylası, geceden itibaren yağan karla beyaz örtüyle kaplandı. Yaylada, kar kalınlığı yer yer 5 santimetreyi buldu. Kış turizminin önemli duraklarından olan yaylanın, mevsimin ilk kar yağışı ile kayak sezonu öncesinde de hareketlenmesi bekleniyor. 1700 rakımın üzerindeki bölgelerde kar kalınlığı 5 santimetreye kadar ulaştı. 3 bin rakıma kadar etkili olan kar yağışı, Çambaşı'nı beyaza bürüdü. Meteorolojik verilere göre kar yağışının çarşamba gününe kadar aralıklarla devam edeceği öngörülüyor.

        'ÇAMBAŞI GELİNLİĞİNİ GİYDİ'

        Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, "Beklediğimiz gibi kar yağışı dağlara yoğun olarak yağdı, Çambaşı yaylamız gelinliğini giydi. Bu bizim için çok önemli. Suya ihtiyacımız var ve kar, bereket demek. Belediye ekiplerimiz tüm hazırlıklarını tamamladı hem hava koşulları hem de esnafla ve ziyaretçilerle ilgili gerekli tedbirler alındı. Ekiplerimiz sahada ve şu an için herhangi bir sorun bulunmuyor" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da feci kaza! Üniversite öğrencisi kurtarılamadı!
        İstanbul'da feci kaza! Üniversite öğrencisi kurtarılamadı!
        Hepsiburada, Kazak Kaspi'ye satılıyor
        Hepsiburada, Kazak Kaspi'ye satılıyor
        Dünyanın en çok kazanan futbolcuları açıklandı!
        Dünyanın en çok kazanan futbolcuları açıklandı!
        İsrail’in sembolleri yok etme stratejisi
        İsrail’in sembolleri yok etme stratejisi
        Van Bronckhorst kararını verdi!
        Van Bronckhorst kararını verdi!
        RTÜK’ten ‘gündüz kuşağı’ kararı
        RTÜK’ten ‘gündüz kuşağı’ kararı
        Nesli tükenmek üzere! Oltaya takılan balık herkesi şaşırttı!
        Nesli tükenmek üzere! Oltaya takılan balık herkesi şaşırttı!
        İşte 2025 yılı vergileri
        İşte 2025 yılı vergileri
        Limonlu su faydalı mı yoksa zararlı mı?
        Limonlu su faydalı mı yoksa zararlı mı?
        'Henüz bir anne değilim ama içim yanıyor'
        'Henüz bir anne değilim ama içim yanıyor'
        Serhat Akın'a saldırı iddianamesi!
        Serhat Akın'a saldırı iddianamesi!
        Galatasaray'da kapıdaki tehlike!
        Galatasaray'da kapıdaki tehlike!
        İşte Sinvar'ın vurulduğu yer
        İşte Sinvar'ın vurulduğu yer
        Kadın cinayetleri ve şiddet dünyanın sorunu
        Kadın cinayetleri ve şiddet dünyanın sorunu
        Dünyanın en garip Guinness Dünya Rekorları
        Dünyanın en garip Guinness Dünya Rekorları
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Semih'e Avrupa'dan iki dev talip!
        Semih'e Avrupa'dan iki dev talip!
        Takipçi sayısını katladı
        Takipçi sayısını katladı
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Kamu personeline 3,5 trilyon lira ödeme yapılacak
        Kamu personeline 3,5 trilyon lira ödeme yapılacak

        Benzer Haberler

        Karadeniz'de 5 ilde yüksek kesimlere kar düştü
        Karadeniz'de 5 ilde yüksek kesimlere kar düştü
        Akkuş Belediyespor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı
        Akkuş Belediyespor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı
        Karadeniz'de palamut salamurası sezonu başladı
        Karadeniz'de palamut salamurası sezonu başladı
        Ordu'da kaya düşme tehlikesine karşı 32 konut için geçici tahliye kararı ve...
        Ordu'da kaya düşme tehlikesine karşı 32 konut için geçici tahliye kararı ve...
        Ordu'da 2 gündür kayıp olan kişi fındık bahçesinde ölü bulundu
        Ordu'da 2 gündür kayıp olan kişi fındık bahçesinde ölü bulundu
        Hurma toplamaya gitmişti; cansız bedeni bulundu
        Hurma toplamaya gitmişti; cansız bedeni bulundu