Ordu'da yaylaya kar yağdı

ORDU'nun Kabadüz ilçesindeki Çambaşı Yaylası, gece yağan kar ile beyaza büründü. İki bin rakımlı yaylada etkili olan yağış, sabah saatlerinden itibaren aralıklarla devam etti.

Çambaşı Yaylası, geceden itibaren yağan karla beyaz örtüyle kaplandı. Yaylada, kar kalınlığı yer yer 5 santimetreyi buldu. Kış turizminin önemli duraklarından olan yaylanın, mevsimin ilk kar yağışı ile kayak sezonu öncesinde de hareketlenmesi bekleniyor. 1700 rakımın üzerindeki bölgelerde kar kalınlığı 5 santimetreye kadar ulaştı. 3 bin rakıma kadar etkili olan kar yağışı, Çambaşı'nı beyaza bürüdü. Meteorolojik verilere göre kar yağışının çarşamba gününe kadar aralıklarla devam edeceği öngörülüyor.