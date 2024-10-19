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        Ordu'da uyuşturucu ticareti operasyonu; 5 tutuklama

        ORDU'dauyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 17:38 Güncelleme: 19.10.2024 - 17:40
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        Ordu'da uyuşturucu ticareti operasyonu; 5 tutuklama
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        ORDU'dauyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ildeki uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi. 16 Ekim'de Altınordu ve Ünye ilçelerinde 7 adrese gerçekleştirilen baskınlarda çeşitli miktarlarda sentetik ecza ve metamfetamin ele geçirildi. 7 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.O. (41), H.Ç. (39), B.A. (31), İ.İ. (26) ve S.B. (26) tutuklandı, S.O.Y. (26) ve Ş.K. (46) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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