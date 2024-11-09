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        Durakta dolmuş beklerken TIR'ın altında kalan emekli öğretmen öldü

        ORDU'da emekli öğretmen Türkan Poyraz (67), bir akrabasının düğününe gitmek için durakta dolmuş beklerken, geri manevra yapan TIR'ın altında kalarak hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 22:02 Güncelleme: 09.11.2024 - 22:05
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        Durakta dolmuş beklerken TIR'ın altında kalan emekli öğretmen öldü
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        ORDU'da emekli öğretmen Türkan Poyraz (67), bir akrabasının düğününe gitmek için durakta dolmuş beklerken, geri manevra yapan TIR’ın altında kalarak hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 15.00 sıralarında Perşembe ilçesinde meydana geldi. İlçeye bağlı Efirli Mahallesi'nde ikamet eden Türkan Poyraz, akrabasının düğününe gitmek için evinden çıktı. Evinin yakınında bulunan durakta dolmuş bekleyen Poyraz’a, bölgede bulunan T.T. (54) idaresindeki 28 ADG 524 plakalı TIR, geri manevra yaptığı esnada çarptı. TIR’ın altında kalan emekli öğretmen Türkan Poyraz, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yapılan ilk müdahalenin ardından Poyraz'ı, Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Poyraz, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. TIR sürücüsü T.T ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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