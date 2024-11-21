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        Devrilen talaş yüklü TIR'ın şoförü öldü

        ORDU'nun Mesudiye ilçesinde devrilen talaş yüklü TIR'ın şoförü Musa Doğan (55), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 08:51 Güncelleme: 21.11.2024 - 08:55
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        Devrilen talaş yüklü TIR'ın şoförü öldü
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        ORDU’nun Mesudiye ilçesinde devrilen talaş yüklü TIR’ın şoförü Musa Doğan (55), hayatını kaybetti.

        Kaza, dün akşam Mesudiye ilçesi Topçam mevkiinde meydana geldi. Musa Doğan’ın kontrolünü yitirdiği 33 ATA 990 plakalı talaş yüklü TIR devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, kaza sırasında aracın ön camından fırladığı saptanan Doğan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Musa Doğan’ın cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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