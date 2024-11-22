Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Liseli, tartıştığı liseliyi kalbinden bıçaklayarak öldürdü

        ORDU'nun Altınordu ilçesinde lise öğrencisi A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 22:17 Güncelleme: 22.11.2024 - 22:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Liseli, tartıştığı liseliyi kalbinden bıçaklayarak öldürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        ORDU’nun Altınordu ilçesinde lise öğrencisi A.Y. (16), tartıştığı lise öğrencisi A.A.G. (17) tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. A.A.G. ile olaya karıştığı tespit edilen K.Y. ve B.G., gözaltına alındı.

        Olay, saat 18.00 sıralarında Altınordu ilçesinde meydana geldi. İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan özel okuldan çıkan 10’uncu sınıf öğrencisi A.Y., motosikletle gelen lise öğrencisi A.A.G. ile karşılaştı. Aralarında önceden husumet olduğu öğrenilen A.Y. ve A.A.G. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.A.G., elindeki bıçakla A.Y.'ye saldırdı. Kalbinden bıçaklanan A.Y. ağır yaralanırken, A.A.G. ise geldiği motosikletle olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. A.Y., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. A.Y., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Polis, şüpheli A.A.G. ile olaya karıştığı tespit edilen K.Y. ve B.G.’yi gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atandı
        Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atandı
        "Yabancı hakem gelmeyecek"
        "Yabancı hakem gelmeyecek"
        CANLI | HT Spor'un konuğu Hacıosmanoğlu!
        CANLI | HT Spor'un konuğu Hacıosmanoğlu!
        "Montella Roma'ya 'hayır' dedi"
        "Montella Roma'ya 'hayır' dedi"
        Uçaklar havada tur attı
        Uçaklar havada tur attı
        Rusya'dan ard arda açıklamalar
        Rusya'dan ard arda açıklamalar
        22 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        22 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        MİT'ten 100 yıllık özel arşiv!
        MİT'ten 100 yıllık özel arşiv!
        Kılıçdaroğlu hakim karşısına çıktı
        Kılıçdaroğlu hakim karşısına çıktı
        Yenidoğan Çetesi davasında 4 bebeğin ölümü soruldu!
        Yenidoğan Çetesi davasında 4 bebeğin ölümü soruldu!
        Kasımpaşa'dan o iddialara yalanlama!
        Kasımpaşa'dan o iddialara yalanlama!
        "Yenilenebilir enerjide hedef Avrupa'da ilk 3"
        "Yenilenebilir enerjide hedef Avrupa'da ilk 3"
        Play-off'taki rakibimiz belli oldu
        Play-off'taki rakibimiz belli oldu
        Bin liralık çorbanın maliyeti kaç TL?
        Bin liralık çorbanın maliyeti kaç TL?
        Bitcoin'den 305 milyon dolar kâr etti
        Bitcoin'den 305 milyon dolar kâr etti
        Eski eşler köşe kapmaca oynadı
        Eski eşler köşe kapmaca oynadı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        Çorba bin TL, kayak ne kadar?
        Çorba bin TL, kayak ne kadar?
        "Adalet dostlarıyla yolumuza devam ediyoruz"
        "Adalet dostlarıyla yolumuza devam ediyoruz"

        Benzer Haberler

        Ordu'da akranı tarafından bıçaklanan lise öğrencisi hayatını kaybetti
        Ordu'da akranı tarafından bıçaklanan lise öğrencisi hayatını kaybetti
        Ordu Valisi Erol'dan öğretmenlere ziyaret
        Ordu Valisi Erol'dan öğretmenlere ziyaret
        Yatağa bağımlı 47 yıllık eşi için binanın dışına asansör yaptı
        Yatağa bağımlı 47 yıllık eşi için binanın dışına asansör yaptı
        Ordu'da Alevi ve Kafkas Gürcü Kültür Derneklerinden ortak etkinlik
        Ordu'da Alevi ve Kafkas Gürcü Kültür Derneklerinden ortak etkinlik
        Salih usta 68 yıldır ateş başında demir dövüyor
        Salih usta 68 yıldır ateş başında demir dövüyor
        Otomobil refüjdeki direğe ve ağaca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
        Otomobil refüjdeki direğe ve ağaca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı