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        Karda mahsur kalan kişi, kurtarıldı

        ORDU'nun Korgan ilçesinde kardan kapanan yolda mahsur kalan Vedat Pala (45), Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 17:10 Güncelleme: 28.11.2024 - 17:15
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        Karda mahsur kalan kişi, kurtarıldı
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        ORDU’nun Korgan ilçesinde kardan kapanan yolda mahsur kalan Vedat Pala (45), Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kenti etkisi altına alan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Çalıştığı Tokat'tan Ordu’ya gelen Vedat Pala, dün saat 16.00 sıralarında Çayırkent Yaylası’nda kardan kapanan yolda mahsur kaldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne telefon eden Vedat Pala yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine bölgeye Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi. Kısa sürede oylu açan ekipler, Vedat Pala’ya ulaştı. Ekiplere teşekkür eden Vedat Pala, “Tokat’ta çalışıyorum. Buradan Ordu’ya gelirken yolda mağdur oldum. Saat 16.00-16.30 gibi Ordu Büyükşehir Belediyesi ekiplerini aradım. Arkadaşlar kısa süre içerisinde gelerek bu soğukta yardımcı oldular. Allah onlardan razı olsun” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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