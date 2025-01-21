Derede ağır yaralı bulunan Furkan'ın annesi: Köpekten kaçarken uçurumdan düşmüş

ORDU'da kayıp olarak aranırken 3 gün sonra dere yatağında ağır yaralı bulunan Furkan Gündoğdu’nun (24) annesi Durdiye Yıldız, "Furkan'ın yüzde 80 zihinsel engeli bulunuyor, sokak köpeklerinden kaçarken uçurumdan düşmüş" dedi.

Altınordu ilçesi Bucak Mahallesi'ndeki evinden 17 Ocak sabahı çıkan Furkan Gündoğdu'dan haber alamayan ailesi, akşam saatlerinde polise kayıp başvurusunda bulundu. Ekipler, Gündoğdu için arama çalışması başlattı. Dün öğle saatlerinde Nizamettin Mahallesi'ndeki derede hareketsiz yatan kişiyi görenler polise haber verdi. İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dronla çalışma yapan polis ekipleri, Furkan Gündoğdu'nun yerini tespit etti. İtfaiye ekipleri, uçurumdan dereye düşen Gündoğdu'yu sedyeyle bulunduğu yerden alıp ambulansa taşıdı. Vücudunda kırıklar olduğu belirlenen Furkan Gündoğdu, hastaneye kaldırıldı. Gündoğdu'nun yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

'HEP GÖZÜMÜZÜN ÖNÜNDE TUTUYORDUK'

Oğlunun evden pek dışarıya çıkmadığını belirten Durdiye Yıldız, "Furkan'ın yüzde 80 zihinsel engeli bulunuyor. Bu yüzden ağabeyi ve ben onu hep gözümüzün önünde tutuyorduk. Yalnız başına dışarıya pek yollamıyorduk. O da zaten evde oturmayı severdi, kaybolduğu gün evden biraz fazla uzaklaşmış. Karanlıkta sokak köpekleri kovalayınca panikle kaçarken, uçurumdan dereye düşmüş. Oğlum şu an yoğun bakımda. İyileşmesi için sürekli dua ediyoruz" diye konuştu.