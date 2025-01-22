Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Bolu'daki yangında Nedim Türkmen, eşi ve 2 çocuğu da hayatını kaybetti

        BOLU Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangında Orduspor eski kulüp başkanı Nedim Türkmen ile eşi ve 2 çocuğu da hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 09:58 Güncelleme: 22.01.2025 - 10:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'daki yangında Nedim Türkmen, eşi ve 2 çocuğu da hayatını kaybetti
        ABONE OL

        BOLU Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde çıkan yangında Orduspor eski kulüp başkanı Nedim Türkmen ile eşi ve 2 çocuğu da hayatını kaybetti.

        Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangında 76 kişi yaşamını yitirdi, 51 kişi ise yaralandı. Yangında hayatını kaybedenler arasında, Sözcü Gazetesi yazarı, eski Orduspor kulüp başkanı Nedim Türkmen (59), eşi Ayşe Neva Türkmen (57), kızı Ala Dora Türkmen (18) ve oğlu Yüce Ata Türkmen'in (22) de olduğu öğrenildi. Nedim Türkmen’in diğer kızı Pelin Türkmen’in (28) ise Kartalkaya’da olmadığı belirtildi.

        Türkmen, 2009’da Orduspor Kulübü başkanlığa seçilmiş, göreve geldikten 2 yıl sonra ise takımı Süper Lig’e çıkarmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!
        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!
        Ailesi kurtuldu, dehşette başka yöne kaçan Özüm kahretti!
        Ailesi kurtuldu, dehşette başka yöne kaçan Özüm kahretti!
        Yangın faciasında can kaybı 76'ya yükseldi
        Yangın faciasında can kaybı 76'ya yükseldi
        Kartalkaya'yı Kartalkaya yapan adamın oteli
        Kartalkaya'yı Kartalkaya yapan adamın oteli
        Yanan otelin merdivenleri görüntülendi
        Yanan otelin merdivenleri görüntülendi
        "Siz nasıl insansınız!"
        "Siz nasıl insansınız!"
        "Otelin yangın yeterlilik belgesi mevcut"
        "Otelin yangın yeterlilik belgesi mevcut"
        Ünlülerin yangın faciası üzüntüsü
        Ünlülerin yangın faciası üzüntüsü
        Solskjaer'in Bilbao planı belli oldu!
        Solskjaer'in Bilbao planı belli oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ümit Özdağ, tutuklandı
        Ümit Özdağ, tutuklandı
        Arkadaşını bıçakla öldürüp yakmıştı! Şaşırtan savunma!
        Arkadaşını bıçakla öldürüp yakmıştı! Şaşırtan savunma!
        Kız çocuğu korumaya alındı! Dayı tutuklandı!
        Kız çocuğu korumaya alındı! Dayı tutuklandı!
        Musk'ın tartışmalı 'Nazi' selamına tepki
        Musk'ın tartışmalı 'Nazi' selamına tepki
        Trump ABD'de doğanlara vatandaşlık verilmesini kaldırabilir mi?
        Trump ABD'de doğanlara vatandaşlık verilmesini kaldırabilir mi?
        Anne saçı: Hormonlar ve kadınlara düşündürdükleri
        Anne saçı: Hormonlar ve kadınlara düşündürdükleri
        2025 yılında Star Wars evreninde neler olacak?
        2025 yılında Star Wars evreninde neler olacak?
        Nevzat ile Narin aynı fotoğraf karesinde
        Nevzat ile Narin aynı fotoğraf karesinde
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        ABD-Meksika sınırında "ulusal acil durum"!
        ABD-Meksika sınırında "ulusal acil durum"!

        Benzer Haberler

        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Ordu'da 52 kilometrelik koşu gerçekleştirilecek
        Ordu'da 52 kilometrelik koşu gerçekleştirilecek
        Derede ağır yaralı bulunan Furkan'ın annesi: Köpekten kaçarken uçurumdan dü...
        Derede ağır yaralı bulunan Furkan'ın annesi: Köpekten kaçarken uçurumdan dü...
        Ordu'da 3 gündür aranan Furkan, derede ağır yaralı bulundu
        Ordu'da 3 gündür aranan Furkan, derede ağır yaralı bulundu
        Ordu'da kaybolan zihinsel engelli genç dere yatağında yaralı bulundu
        Ordu'da kaybolan zihinsel engelli genç dere yatağında yaralı bulundu
        Ordu'da kahverengi kokarca ile mücadelede 250 bin kışlak ilaçlandı
        Ordu'da kahverengi kokarca ile mücadelede 250 bin kışlak ilaçlandı