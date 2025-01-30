Ordu'da kablo hırsızlığına 3 tutuklama

ORDU'nun Ünye ilçesinde, 700 metre uzunluğundaki telefon kablosunu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Olay, dün, Yeşilkent ve Yazkonağı mahallelerinde meydana geldi. Bölgede yaşanan kablo hırsızlığına yönelik, Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ordu Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Bu kapsamda telefon hattına ait 14 direk arasındaki 700 metre kablonun, F.M. (24), A.T. (24), R.Ş.S. (16), K.K. (19) ve A.S.M. (20) tarafından çalındığı tespit edildi. Takibe alınan şüpheliler, 272 kilogram ağırlığındaki bakır kablo ve suçta kullandıkları araçla yakalanıp gözaltına alındı. Bugün adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden F.M., R.Ş.S. ve A.T. tutuklandı; A.S.M. ve K.K. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.