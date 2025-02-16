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        Ordu'da evden 10 kamyonet çöp çıktı

        ORDU'da ekipler, mahallelinin şikayeti üzerine gittikleri C.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 11:27 Güncelleme: 16.02.2025 - 11:31
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        Ordu'da evden 10 kamyonet çöp çıktı
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        ORDU’da ekipler, mahallelinin şikayeti üzerine gittikleri C.C.'nin (60) yalnız yaşadığı evden 10 kamyonet çöp çıkardı.

        Altınordu ilçesi Şahincili Mahallesi’nde yalnız yaşayan C.C. adlı kişi, kaldığı evi çeşitli atık ve çöplerle doldurdu. Kötü kokuların gelmesi üzerine mahalleli şikayette bulundu. Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, C.C’nin evine gitti. Evin tüm odalarının çöp yığınlarıyla dolu olduğunu tespit eden ekipler, temizlik çalışması başlattı. Evden, 2 gün süren çalışmalar sonucunda 10 kamyonet çöp çıkarıldı. Toplanan çöpler ve atıklar, Altınordu Belediyesi ekipleri tarafından kamyonlara yüklenip, imha edildi.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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