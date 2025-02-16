Ordu'da kar festivali

ORDU'da bu yıl 20’ncisi düzenlenen 'Çambaşı Kar Festivali' renkli görüntülere sahne oldu. Karda güreş, horon ve kızak yarışlarıyla vatandaşlar doyasıya eğlendi.

Çambaşı Yaylası'nda düzenlenen 'Çambaşı Kar Festivali'nin bu yıl 20'ncisi gerçekleştirildi. Festivalde halk oyunları, kar güreşleri, kayak ve kızak yarışları ile animasyon oyunları yapıldı. Festivale, Ordu Valisi Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AK Parti Ordu Milletvekili Ufuk Kaynak, Ordu Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte vatandaşlar, karın ve müziğin keyfini çıkardı. Festivalde açılış konuşmasını yapan Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, tüm katılımcılara teşekkür ederek, “Bölgemiz Karadeniz’in incisi haline geldi. Turizmde büyük yol kat ettik ve bu başarıyı hep birlikte sürdüreceğiz” dedi.

Festivalde ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, vatandaşlarla horon oynadı.