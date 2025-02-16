Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da kar festivali

        ORDU'da bu yıl 20'ncisi düzenlenen 'Çambaşı Kar Festivali' renkli görüntülere sahne oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 14:26 Güncelleme: 16.02.2025 - 14:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da kar festivali
        ABONE OL

        ORDU'da bu yıl 20’ncisi düzenlenen 'Çambaşı Kar Festivali' renkli görüntülere sahne oldu. Karda güreş, horon ve kızak yarışlarıyla vatandaşlar doyasıya eğlendi.

        Çambaşı Yaylası'nda düzenlenen 'Çambaşı Kar Festivali'nin bu yıl 20'ncisi gerçekleştirildi. Festivalde halk oyunları, kar güreşleri, kayak ve kızak yarışları ile animasyon oyunları yapıldı. Festivale, Ordu Valisi Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AK Parti Ordu Milletvekili Ufuk Kaynak, Ordu Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte vatandaşlar, karın ve müziğin keyfini çıkardı. Festivalde açılış konuşmasını yapan Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, tüm katılımcılara teşekkür ederek, “Bölgemiz Karadeniz’in incisi haline geldi. Turizmde büyük yol kat ettik ve bu başarıyı hep birlikte sürdüreceğiz” dedi.

        Festivalde ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, vatandaşlarla horon oynadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP kurultayına "şaibe" soruşturması: İfade veren delege sayısı artıyor
        CHP kurultayına "şaibe" soruşturması: İfade veren delege sayısı artıyor
        Kışın bugüne kadarki en soğuk günlerini yaşayabiliriz!
        Kışın bugüne kadarki en soğuk günlerini yaşayabiliriz!
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        Kahtalı Mıçe son yolculuğuna uğurlandı
        Kahtalı Mıçe son yolculuğuna uğurlandı
        Trump'ın aşı karşıtı sağlık bakanı küresel sağlığı nasıl etkileyebilir?
        Trump'ın aşı karşıtı sağlık bakanı küresel sağlığı nasıl etkileyebilir?
        TMSF, TÜSİAD'a cevap verdi
        TMSF, TÜSİAD'a cevap verdi
        Kahreden ölüm! Endoskopi sırasında bağırsağı delindi!
        Kahreden ölüm! Endoskopi sırasında bağırsağı delindi!
        Fenerbahçe Kasımpaşa karşısında!
        Fenerbahçe Kasımpaşa karşısında!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Selin Geçit!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Selin Geçit!
        Karnabaharı tüketirken bilinmesi gerekenler
        Karnabaharı tüketirken bilinmesi gerekenler
        Pompalı tüfekle hastaneyi bastı! İlk duruşmada karar çıktı
        Pompalı tüfekle hastaneyi bastı! İlk duruşmada karar çıktı
        Hindistan'da tren istasyonunda izdiham: Çok sayıda kişi öldü!
        Hindistan'da tren istasyonunda izdiham: Çok sayıda kişi öldü!
        Taşlar yerinden oynayacak!
        Taşlar yerinden oynayacak!
        "Büyük takım refleksi gösterdi"
        "Büyük takım refleksi gösterdi"
        Edebiyatımızda pati sesleri
        Edebiyatımızda pati sesleri
        Grip salgını alarmı! ABD'de okullar tatil edildi
        Grip salgını alarmı! ABD'de okullar tatil edildi
        İyi bir evlilik için dikkat edilmesi gerekenler
        İyi bir evlilik için dikkat edilmesi gerekenler
        Şikâyetlerin ana konusu onlardı
        Şikâyetlerin ana konusu onlardı
        Icardi - Nara düellosu
        Icardi - Nara düellosu
        Google Maps, Türkiye'nin enlerini açıkladı
        Google Maps, Türkiye'nin enlerini açıkladı

        Benzer Haberler

        Ordu'da evden 10 kamyonet çöp çıktı
        Ordu'da evden 10 kamyonet çöp çıktı
        Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Çetinkaya Ordu'da partililerle buluşt...
        Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Çetinkaya Ordu'da partililerle buluşt...
        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
        Ordu'da yalnız yaşayan kişinin evinden 10 kamyonet çöp çıkarıldı
        Ordu'da yalnız yaşayan kişinin evinden 10 kamyonet çöp çıkarıldı
        Ailesiyle kar yağışını eğlenceye dönüştürüp, 5,5 metrelik kardan gelin yapt...
        Ailesiyle kar yağışını eğlenceye dönüştürüp, 5,5 metrelik kardan gelin yapt...
        Ordu'da 2 bin 500 kadın el emeği ürünlerle aile bütçesine katkı sağladı
        Ordu'da 2 bin 500 kadın el emeği ürünlerle aile bütçesine katkı sağladı