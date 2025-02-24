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        Öğretmenin tehlikeli kayak eğlencesi

        ORDU'da beden eğitimi ve spor öğretmeni Osman S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 17:35 Güncelleme: 24.02.2025 - 17:40
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        Öğretmenin tehlikeli kayak eğlencesi
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        ORDU’da beden eğitimi ve spor öğretmeni Osman S. (35), arkasından gelen otomobilden hız alarak karla kaplı sokaklarda kayak yaptı.

        Korgan ilçesinde beden eğitimi ve spor öğretmenliği yapan Osman S., kar yağışının ardından kayak takımını alarak dışarı çıktı. Arkadaşları ile buluşan Oman S., Fatsa ilçesinin ara sokaklarında ekipmanlarını hazırladı. Arkasından gelen otomobilden hız alan Osman S., ara sokaklarda kaydı. Osman S., o anları kayıt altına alarak sosyal medya hesabından paylaştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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