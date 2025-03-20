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        Ordu'nun seyir terası Boztepe'de kar manzarası

        ORDU'nun Altınordu ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 17:12 Güncelleme: 20.03.2025 - 17:15
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        Ordu'nun seyir terası Boztepe'de kar manzarası
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        ORDU'nun Altınordu ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Denizden yaklaşık 500 metre yükseklikteki Boztepe, kar yağışı ile beyaza büründü.

        Altınordu ilçesinin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde, kar yağışı etkili oldu. Denizden yaklaşık 500 metre yükseklikteki Boztepe, kar yağışı ile beyaz büründü. Ortaya güzel görüntüler çıkarken, Boztepe'ye gelenler fotoğraf çekip, karın keyfini çıkardı. Yurt dışından geldiğini belirten Hidayet Aykut (64), "Memlekete geldik. Türkiye'miz çok güzel, Ordu'muz çok güzel. Herkesi buraları görmeye davet ediyorum. Havamız, denizimiz, doğamız çok güzel. Türkiye'nin kıymetini bilmemiz lazım" dedi.

        'FINDIK SIKINTIYA DÜŞEBİLİR'

        Fatma Aykut (59) ise Boztepe'nin gezip görmeye değer bir yer olduğunu söyledi. Nuri Çalışkan (46) da "Kar güzel ama fındık üreticisi olarak fındığı düşünüyoruz. Kar yağdığı zaman fındık sıkıntıya düşebilir. Zirai don oluşabilir. Bu yüzden şu an tek düşüncemiz fındık" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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