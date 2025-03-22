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        Ordu'da 2 katlı ahşap evde çıkan yangın, iş makineleriyle söndürüldü

        ORDU'da 2 katlı ahşap evde çıkan yangın, bölgede karla mücadele çalışması yapan operatörlerin iş makineleriyle kar ve toprak atılarak, 1 saatte söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 14:30 Güncelleme: 22.03.2025 - 14:35
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        Ordu'da 2 katlı ahşap evde çıkan yangın, iş makineleriyle söndürüldü
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        ORDU’da 2 katlı ahşap evde çıkan yangın, bölgede karla mücadele çalışması yapan operatörlerin iş makineleriyle kar ve toprak atılarak, 1 saatte söndürüldü.

        Ünye ilçesi Pelitliyatak Mahallesi’nde, Sultan Karayiğit (83) ve Abdullah Karayiğit’in (70) yaşadığı 2 katlı ahşap evde, saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Yangını fark eden Karayiğit çifti, kendi imkanlarıyla evden çıktı. Komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bu sırada bölgede karla mücadele çalışması yürüten Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ihbar üzerine eve ulaşıp, iş makineleriyle kar ve toprak atarak yangını 1 saatte söndürdü. Evin kullanılamaz hale geldiği belirtilirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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