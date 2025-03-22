Ordu'da 2 katlı ahşap evde çıkan yangın, iş makineleriyle söndürüldü

Ünye ilçesi Pelitliyatak Mahallesi’nde, Sultan Karayiğit (83) ve Abdullah Karayiğit’in (70) yaşadığı 2 katlı ahşap evde, saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Yangını fark eden Karayiğit çifti, kendi imkanlarıyla evden çıktı. Komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bu sırada bölgede karla mücadele çalışması yürüten Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ihbar üzerine eve ulaşıp, iş makineleriyle kar ve toprak atarak yangını 1 saatte söndürdü. Evin kullanılamaz hale geldiği belirtilirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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