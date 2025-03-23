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        Ordu'da yavru köpekleri ezen sürücü, yoluna devam etti

        ORDU'nun Altınordu ilçesinde kimliği belirsiz kişi, kullandığı otomobille yavru köpeklere çarpıp kaçtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 00:01 Güncelleme: 23.03.2025 - 00:05
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        Ordu'da yavru köpekleri ezen sürücü, yoluna devam etti
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        ORDU'nun Altınordu ilçesinde kimliği belirsiz kişi, kullandığı otomobille yavru köpeklere çarpıp kaçtı. Ayakları kırılan 2 aylık yavru köpeklerden biri olay yerinden uzaklaşırken, diğeri tedaviye alındı.

        Olay, saat 11.30'da ilçeye bağlı Şirinevler Mahallesi 710. Sokak'ta meydana geldi. Henüz kimliği tespit edilemeyen sürücü, kullandığı otomobille yolda gezen yavru köpekleri ezdi. Sürücü yoluna devam ederken, yavru köpekler acı içerisinde havlamaya başladı. Durumu fark eden vatandaşlar, Altınordu Belediyesi'ni arayarak yardım istedi. Yavru köpeklerden biri kırık ayağı ile olay yerinden uzaklaşırken, diğer yavru köpek ise gelen ekipler tarafından alınarak Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ne götürüldü. Ayakları kırılan köpek tedaviye alındı. 

        Sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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