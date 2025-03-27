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        Köpeklerden kaçarken kaza yaptı; motosiklet sürücüsü ile yaya yaralandı

        ORDU'da sokak köpeklerinden kaçan sürücünün trafiğe kapalı caddede kontrolünü yitirdiği motosiklet, yayaya çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 13:43 Güncelleme: 27.03.2025 - 13:45
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        Köpeklerden kaçarken kaza yaptı; motosiklet sürücüsü ile yaya yaralandı
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        ORDU'da sokak köpeklerinden kaçan sürücünün trafiğe kapalı caddede kontrolünü yitirdiği motosiklet, yayaya çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ile yaya yaralandı.

        Kaza, 23 Mart'ta saat 23.00 sıralarında Altınordu ilçesi Yeni Mahalle İsmet Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Enes A. yönetimindeki 52 AFY 986 plakalı motosiklet, trafiğe kapalı caddeye girdi. İddiaya göre sokak köpeklerinin kovalaması ile aracın kontrolünü kaybeden Enes A.'nın kullandığı motosiklet, caddede yürüyen Ercan Uzunlar'a (61) çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ile Uzunlar yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Uzunlar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne, motosiklet sürücüsü ise Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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