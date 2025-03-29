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        55 yıl önce babasının açtığı dükkanda kolonya üretimine devam ediyor

        ORDU'da Ahmet Tepe (65), babasının 55 yıl önce açtığı dükkanda kolonya üretimini sürdürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 14:04 Güncelleme: 29.03.2025 - 14:10
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        55 yıl önce babasının açtığı dükkanda kolonya üretimine devam ediyor
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        ORDU'da Ahmet Tepe (65), babasının 55 yıl önce açtığı dükkanda kolonya üretimini sürdürüyor. Kolonya kültürünün zamanla değişime uğradığını belirten Tepe, "Misafirlere kolonya ikramı bir bayram geleneğidir" dedi.

        Altınordu ilçesinde 1970’te Sabri Tepe tarafından açılan kolonya dükkanından 55 yıldır güzel kokular yayılıyor. 2022’de babası Sabri Tepe’nin vefatı üzerine dükkanın başına geçen Ahmet Tepe, babasından miras kalan kolonyacılığı tüm zorluklara rağmen yaşatıyor. Tepe, babasından öğrendiği formüllere göre kolonya üretimi ve dolumu yaptığını belirterek, “Eskiden hazır kolonya bu kadar yaygın değildi. İnsanlar aldıkları kolonya bittiğinde, yenisini almak yerine kolonya dükkanlarına gelerek boş şişeleri doldururdu. Bu hem daha ekonomik hem de daha sağlıklı bir uygulamaydı. Şu an ise kolonya dolduran kişi sayısı eskiye kıyasla azaldı. Kolonya kültürü de bir dönem yok olma noktasına gelmişti ama geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız koronavirüs pandemisinde kolonya yeniden rağbet görmeye başladı. Pandemi boyunca temizlik ve hijyen ön plana çıktı. Bu da kolonyaya olan ilginin artmasını sağladı. Şu anda da kolonya eskisi kadar olmasa bile talep görüyor. Boş şişelerle kolonya doldurmaya gelenleri görünce mutlu oluyoruz. Üstelik bunların çoğu genç insanlar. Bu da bizim için ayrıca sevindirici bir durum” diye konuştu.

        Misafirlere kolonya ikram etmenin çok eski bir gelenek olduğunu ifade eden Tepe, “Geçmişte evimize, iş yerimize gelen misafirlere ilk önce kolonya ikram ederdik. Sonra da çay, kahve ikram edilirdi. Özellikle bayramlarda kolonya ikramı olmazsa olmazdı. Şimdi bu gelenek yine canlandı. Bayram sebebiyle, buraya gelip kolonya alan veya dolduranların sayısı artış gösteriyor. Bu da kolonya ikramı geleneğinin unutulmadığını gösteriyor. Bayramdan sonra kolonya dolduranların sayısı maalesef azalacaktır” dedi.

        ‘ZOR VE İNCELİK İSTEYEN BİR İŞ’

        Kolonya yapımının püf noktalarına da değinen Tepe, “Kolonya yapmak kolay gibi görünse de aslında zor ve incelik isteyen bir iş. Öncelikle kolonyayı oluşturan elementlerin neler olduğunu iyi anlamak gerekir. Kolonya etil alkol, esans ve sudan meydana gelir. Kolonyanın hammaddesi ise saf ispirto olarak da bilinen şeker pancarının kökünden elde edilen bir üründür. Çeşitli esanslarla bu karışıma koku eklenmiş oluyor ve güzelleşiyor. Saf alkolün derecesi yüksek olduğu için suyla karıştırıp 70-80 dereceye düşürüyoruz. Çünkü ideal bir kolonya 70-80 derece olmalıdır. Bu şekilde güzel kokular yayan kolonyaları imal ediyoruz. Kolonya, size hem hoş bir koku verir hem de hijyenik olduğu için elinizi temiz tutar” ifadelerine yer verdi.

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