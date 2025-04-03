Direkten düşen elektrik işçisi öldü

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Ünye ilçesi Yenikent Mahallesi'nde meydana geldi. Elektrik şirketi çalışanı Bayram Güneş, arıza gidermek için çıktığı elektrik direğinden dengesini kaybedince 14 metre yükseklikten düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Güneş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Akkuş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güneş, kurtarılamadı. Olaya ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.