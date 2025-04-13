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        Fındık bahçelerinde zirai don nöbeti, gece boyunca lastik yaktılar

        ORDU'da nisan ayında etkili olan kar yağışı fındık üreticisini tedirgin etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 11:36 Güncelleme: 13.04.2025 - 11:40
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        Fındık bahçelerinde zirai don nöbeti, gece boyunca lastik yaktılar
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        ORDU’da nisan ayında etkili olan kar yağışı fındık üreticisini tedirgin etti. Zirai dona karşı seferber olan üreticiler, bahçelerinde gece boyunca lastik ve saman yakarak nöbet tuttu.

        Meteorolojinin uyarısının ardından Perşembe ilçesi Yeniköy Mahallesi’nde yaklaşık 500 rakımdaki fındık bahçelerinde lastik, saman ve fındık zurufu yakan üreticiler, dumanlama sistemi ile ürünlerini zirai dona karşı korumak için sabaha kadar nöbet tuttu. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Perşembe Ziraat Odası Başkanı Arslan Soydan, “Rakımı 200-250’ye kadar tüm bölge, bin rakıma kadar tüm il, kar altında kaldı. Yani fındık dalları ve çotanaklar da kar altında. Meteorolojiden zirai don uyarısı yapıldı. Üreticilerimiz şu anda bahçelerinde lastik, saman ve fındık zurufu yakarak, dumanlama sistemi ile buradaki soğuk hava sirkülasyonunu ortadan kaldırmak için mücadele veriyor. Üreticilerimizin bir kısmı tarım sigortası yaptırdı, bir kısmı yaptırmadı. Sigorta yaptırsa da yaptırmasa da üreticilerimizin hepsi elinden gelen mücadeleyi yapıyor. Şu anda da Perşembe’de 500 rakımlı bir fındık bahçesindeyiz. Gecenin bu saatinde üreticilerimiz, ürünlerini kurtarmaya çalışıyor” dedi.

        ‘ÜRÜNÜMÜZÜ KURTARMAK İÇİN LASTİK YAKIP, SABAHA KADAR NÖBET TUTACAĞIZ’

        Fındık üreticilerinden Levent Kontaş (44), zirai don riskinden dolayı tedirgin olduğunu belirterek, “Bahçede şu anda nöbet tutuyoruz. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar lastik ve saman yakarak ürünümüzü kurtarmak için sabahlamaya çalışacağız” diye konuştu.

        Mustafa Kontaş (71) ise “Zirai dondan korunmak için bahçede nöbet tutup, dumanlama yapmaya çalışıyoruz. Gece boyunca burada bekleyip, fındık bahçemizi korumaya çalışacağız” dedi.

        Niyazi Namdar (21) de “Nisan ayında yağan kar sebebiyle zirai don olur diye korkuyoruz. Burada lastik yakarak nöbet tutuyoruz. Fındığımızı kurtarmak için sabaha kadar beklemeye çalışacağız” diye konuştu.

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