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        Ordu'da fuhuş operasyonu; 11 gözaltı

        ORDU'da jandarma ekipleri tarafından fuhuş çetesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 19:29 Güncelleme: 13.04.2025 - 19:35
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        Ordu'da fuhuş operasyonu; 11 gözaltı
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        ORDU’da jandarma ekipleri tarafından fuhuş çetesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ve Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ‘Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüt Tarafından, İnsan Ticareti ve Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek, Yaptırmak, Aracılık Etmek, Yer Temin Etmek veya Kolaylaştırmak’ suçlarını örgütlü olarak işledikleri bilgisi alınan şahıslara yönelik soruşturma başlatıldı. Adli makamlardan alınan iletişimin dinlenmesi ve teknik araçlarla izleme kararı sonrası 3 ay süre ile icra edilen teknik ve fiziki takipler sonrası yapılan operasyonda 11 kişi dün yakalanarak gözaltına alındı. Aralarında yabancı uyruklu kadınların da bulunduğu fuhşa zorlanan 9 kadın da kurtarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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