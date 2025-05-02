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        Kayıp, biri kadın 2 kişi her yerde aranıyor (2)

        '1KİLOMETRELİK ALANDA ARAMA YAPILIYOR'Ordu'nun Ulubey ilçesinde haklarında kayıp ihbarı yapılan Ulubey Belediyesi'nde silindir operatörü, evli ve 2 çocuk babası Süleyman Erdoğan ile gönül ilişkisi yaşadığı öne sürülen Ulubey Meslek Yüksekokulu Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gizem Sinanoğlu için arama çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 16:07 Güncelleme: 02.05.2025 - 16:10
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        Kayıp, biri kadın 2 kişi her yerde aranıyor (2)
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        '1KİLOMETRELİK ALANDA ARAMA YAPILIYOR'

        Ordu'nun Ulubey ilçesinde haklarında kayıp ihbarı yapılan Ulubey Belediyesi’nde silindir operatörü, evli ve 2 çocuk babası Süleyman Erdoğan ile gönül ilişkisi yaşadığı öne sürülen Ulubey Meslek Yüksekokulu Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Gizem Sinanoğlu için arama çalışmaları sürüyor.

        Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, "Dün akşam saat 23.00 itibarıyla alandayız ve hem jandarma hem emniyet hem de AFAD olsun, gönüllü kurtarma ekibi olsun, itfaiyemiz olsun bulunmuş olduğumuz mevkide yaklaşık 1 kilometrelik mesafede bir çalışma yapılıyor. İki genç kardeşimizin sinyalin ilk alındığı yer ve son kapatıldığı yer burası. Bu coğrafyada aramaya devam edeceğiz. Sabırla bekliyoruz, inşallah hayırlısıyla bir haber alırız diye düşünüyorum. Bu bölge en çok akın edilerek gelinen bir yer. Şu ana kadar 500 metre arama alanı bitti. Burada olmasına ihtimal görerek dere yatağına ağ da açıldı. Eğer burada düştüler veya burada başlarına bir hal geldiyse arama kurtarma ekipleri çalışmalarına devam ediyor” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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