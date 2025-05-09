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        Ordu'da 2 otomobilin çarpışması kamerada; 5 yaralı

        ORDU'nun Ünye ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 21:36 Güncelleme: 09.05.2025 - 21:40
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        Ordu'da 2 otomobilin çarpışması kamerada; 5 yaralı
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        ORDU'nun Ünye ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 17.00 sıralarında Ünye ilçesi Liseler Mahallesi, Irmak Caddesi’nde meydana geldi. Ayten Kuru yönetimindeki 52 AEM 041 plakalı otomobil, Emrullah Kaymak yönetimindeki 52 AAF 858 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 52 AEM 041 plakalı otomobil, takla atıp ters durdu. Kazada, sürücü Ayten Kuru ve kızı Elif Kuru ile diğer otomobilin sürücüsü Emrullah Kaymak, eşi Öznur Kaymak ve annesi Fatma Kaymak yaralandı. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Öte yandan kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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