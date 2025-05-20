Ordu'da liseli Orhan boğuldu, 2 arkadaşı tedaviye alındı (2)

Altınordu ilçesi Kumbaşı Mahallesi’nde serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 öğrenciden Orhan Kadirhan Bilkay (17), kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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