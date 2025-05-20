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        Ordu'da liseli Orhan boğuldu, 2 arkadaşı tedaviye alındı (2)

        ÖĞRENCİLERDENBİRİ KURTARILAMADIAltınordu ilçesi Kumbaşı Mahallesi'nde serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 öğrenciden Orhan Kadirhan Bilkay (17), kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 16:52 Güncelleme: 20.05.2025 - 16:55
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        Ordu'da liseli Orhan boğuldu, 2 arkadaşı tedaviye alındı (2)
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        ÖĞRENCİLERDENBİRİ KURTARILAMADI

        Altınordu ilçesi Kumbaşı Mahallesi’nde serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 öğrenciden Orhan Kadirhan Bilkay (17), kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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