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        2 bin rakımlı yayla, dağ sümbülleriyle renklendi

        ORDU'nun Kabadüz ilçesindeki 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda açan ve endemik türler arasında yer alan dağ sümbülleri doğa tutkunlarından ilgi görüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 15:28 Güncelleme: 22.05.2025 - 15:28
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        2 bin rakımlı yayla, dağ sümbülleriyle renklendi
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        ORDU’nun Kabadüz ilçesindeki 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda açan ve endemik türler arasında yer alan dağ sümbülleri doğa tutkunlarından ilgi görüyor.

        Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, Çambaşı Yaylası’nda incelemelerde bulunarak dağ sümbüllerini yerinde gördü. Bölgenin doğal zenginliğine dikkat çeken Toparlak, “Ordu yaylaları, doğal güzellikleri, eşsiz manzarası ve endemik bitki çeşitliliğiyle ön plana çıkıyor. Bugün bu çeşitliliği yerinde görme fırsatı bulduk. Adeta bir doğa tablosuyla karşılaştık. Bu güzellikleri yerli ve yabancı misafirlerimizle paylaşmak istiyoruz. Çambaşı Yaylası keşfedilmeyi bekleyen bir cennet” dedi.

        Doğa turizmi açısından önemli bir potansiyele sahip olan yayla, özellikle ilkbahar ve yaz aylarında ziyaretçilere kartpostallık manzaralar sunuyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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