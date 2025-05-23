Ordu'da tek katlı marangoz atölyesi yandı

Yangın, Kumru ilçesi Fizme Mahallesi’nde Ahmet Yetişen’e (63) ait tek katlı marangoz atölyesinde çıktı. Atölyeden duman yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince yaklaşık yarım saatlik çalışmayla söndürülürken, atölye ve içindeki eşya kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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