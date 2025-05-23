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        Ordu'da tek katlı marangoz atölyesi yandı

        ORDU'da tek katlı marangoz atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 21:44 Güncelleme: 23.05.2025 - 21:50
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        Ordu'da tek katlı marangoz atölyesi yandı
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        ORDU'da tek katlı marangoz atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Atölye kullanılamaz hale geldi.

        Yangın, Kumru ilçesi Fizme Mahallesi’nde Ahmet Yetişen’e (63) ait tek katlı marangoz atölyesinde çıktı. Atölyeden duman yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince yaklaşık yarım saatlik çalışmayla söndürülürken, atölye ve içindeki eşya kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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